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Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je carinom od 100 odstona uvoz iz bilo koje zemlje koja uvede poreze na digitalne usluge američkih kompanija.

U objavi preko društvenih mreža Tramp se usmerio protiv evropskih zemalja, koje, kako je rekao, razgovaraju o "neposrednoj" primeni poreza na američke kompanije.

"Molim da ovo saopštenje posluži kao potvrda da će bilo koja zemljka koja uvede takav porez odmah dobiti 100 odsto carinu na bilo koju i svu robu poslatu u Sjedinjene Američke Države", poručio je Tramp.On je rekao da će nova carina biti nadređena bilo kojim ranije ispregovaranim trgovinskim sporzumima.

Dodao je da će kazna biti primenjena na bilo koju zemlju koja krene sa primenom takvog poreza, ali je posebno izdvojio evropske zemlje u svojoj objavi.

Tramp je više puta izrazio protivljenje stranim naporima da se uvedu porezi da bi se regulisali američki tehnološki giganti. Prošle godine zapretio je novim carinama svakoj zemlji koja krene to da uradi.

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U objavi prošlog avgusta rekao je da su digitalne takse i regulativa namenjene da naškode američkim tehnologijama, ili da ih diskriminišu.

Pretnja je upućena pred Trampov rok od 4. jula da Evropska unija i SAD odobre sporazum prema kome se carine za većinu evropskog izvoza ograničavaju na 15 odsto.

Evropska unija je u maju finalizovala trgovinski sporazum sa SAD kojim se ograničava većina carina na EU izvoz na 15. odsto. Sporazum je usledio posle više meseci rasprave unutar EU, pošto je prethodno predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigla okvirni sporzum tokom posete Trampovim golf terenima u Škotskoj.

Digitalne takse nisu bile deo sporazuma i ostale su tačka neslaganja između SAD i Evropskog bloka.