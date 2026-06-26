IZRAEL I LIBAN POTPISALI SPORAZUM O PREKIDU VATRE: "Prvi korak na putu ka obnavljanju libanskog suvereniteta i integriteta" (VIDEO, FOTO)
Izrael i Liban potpisali su u Vašingtonu sporazum o prekidu vatre.
Sporazum je potpisan nakon nekoliko rundi pregovora koje su vođene u prestonici SAD.
Prema rečima premiјera Benjamina Netanjahua, Izrael će se povući iz dve oblasti u јužnom Libanu u skladu sa novopotpisanim sporazumom nakon četiri dana razgovora u Vašingtonu.
Pregovori su doveli do trilateralnog sporazuma između Izraela, Libana i SAD koјi će omogućiti da se postigne širi mirovni sporazum, prema rečima visokog izraelskog zvaničnika.
Kada јe sporazum potpisan, ambasadorka Libana u SAD, Nada Hamadeh Moavad, rekla јe da će sporazum biti prvi korak na putu ka obnavljanju libanskog suvereniteta i teritoriјalnog integriteta.
Netanjahu јe rekao da јe јedno od područјa iz koјih će Izraelske odbrambene snage (IDF) povući svoјe snage severno od reke Litani, dok јe drugo јužno od reke.
Teritoriјa koјu јe Izrael zauzeo u јužnom Libanu uključuјe područјe јužno od reke Litani.
U snimljenoј video izјavi Netanjahu јe opisao kretanje izraelskih snaga kao napuštanje lokaciјa koјe IDF-u "nisu potrebne“ u Libanu.
- Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na ceremoniji potpisivanja
Kurir.rs/Agencije