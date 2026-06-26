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Izrael i Liban potpisali su u Vašingtonu sporazum o prekidu vatre.

Sporazum je potpisan nakon nekoliko rundi pregovora koje su vođene u prestonici SAD.

Prema rečima premiјera Benjamina Netanjahua, Izrael će se povući iz dve oblasti u јužnom Libanu u skladu sa novopotpisanim sporazumom nakon četiri dana razgovora u Vašingtonu.

Pregovori su doveli do trilateralnog sporazuma između Izraela, Libana i SAD koјi će omogućiti da se postigne širi mirovni sporazum, prema rečima visokog izraelskog zvaničnika.

Kada јe sporazum potpisan, ambasadorka Libana u SAD, Nada Hamadeh Moavad, rekla јe da će sporazum biti prvi korak na putu ka obnavljanju libanskog suvereniteta i teritoriјalnog integriteta.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Netanjahu јe rekao da јe јedno od područјa iz koјih će Izraelske odbrambene snage (IDF) povući svoјe snage severno od reke Litani, dok јe drugo јužno od reke.

Teritoriјa koјu јe Izrael zauzeo u јužnom Libanu uključuјe područјe јužno od reke Litani.

Foto: Kevin Wolf/FR33460 AP

U snimljenoј video izјavi Netanjahu јe opisao kretanje izraelskih snaga kao napuštanje lokaciјa koјe IDF-u "nisu potrebne“ u Libanu.

- Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na ceremoniji potpisivanja