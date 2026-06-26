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Jedan od objekata na imanju ruskog predsednika Vladimira Putina na jezeru Valdaj je srušen, pokazali su satelitski snimci objavljeni na društvenim mrežama.

Putinova "dača"(sezonska ili celogodišnja seoska kuća u Rusiji) na jezeru Valdaj je srušena, najverovatnije zbog straha od udara ukrajinskih dronova, prenosi beloruski opozicioni portal Nexta.

Prema OSINT projektu "Cyberboroshno", jedna od zgrada je demontirana zbog sve češćih ukrajinskih napada duboko na rusku teritoriju.

Kako navodi Nexta, udar na Putinovu rezidenciju bio bi izuzetno ponižavajuć za Moskvu, pa je kao mera predistrožnosti, objekat srušen.

Postavljene mreže protiv dronova

Ovo nije prva takva mera predostrožnosti. Kako je nedavno preneo ruski telegram kanal Agenstvo, mreže protiv dronova postavljene su duž puta oko 9 km od rezidencije.

Cilj ove mere da zaštiti Putina od ponavljanja ukrajinske specijalne operacije.

Novinar Oleg Kašin je uveče 7. juna izvestio da su mreže postavljene iznad parking mesta za kamione u okrugu Valdaj u Novgorodskoj oblasti. Analiza Agenstva pokazuje da se mreže nalaze oko 9 km od Putinove zvanične rezidencije u Valdaju. Takve mreže se koriste na prvoj liniji fronta i mogu zaštititi od malih bespilotnih letelica ili municije koja se baca sa dronova.

Takođe, sedam novih tornjeva opremljenih sistemima protivvazdušne odbrane "Pancir" izgrađeno je oko Valdaja tokom marta, čime je njihov ukupan broj porastao na 27, prenosi ruski servis Radio Liberti.

Počinje 40-dnevna operacija

Odluka o rušenju objekta je potencijalno motivisana predstojećom ukrajinskom operacijom koju je nedavno odobrio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Odobrio sam četrdesetodnevnu operaciju Službe kako bi se uticalo na državu agresor i podstaklo okončanje rata", rekao je ukrajinski predsednik.