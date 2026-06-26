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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina "Putinovim prijateljima" prenela predloge za mogući sastanak o okončanju rata.

U svom redovnom večernjem obraćanju poručio je da je sada na Rusiji da napravi korak ka miru, prenosi Ukrainska pravda.

"Rusija je ta koja mora da ode iz Ukrajine sa svojim ratom – mi rat ne želimo. Ukrajina je iznela predloge našim ključnim partnerima, a i Putinovi prijatelji su od nas čuli da je moguć sastanak i okončanje ovog rata. Sada je na Rusiji da napravi korak ka miru", rekao je Zelenski.

On je dodao da ukrajinske snage svakodnevno potvrđuju efikasnost svojih dalekometnih vojnih kapaciteta.

"Naše dalekometne i srednjometne sposobnosti u potpunosti se primenjuju. To je naš pravedan odgovor Rusiji na ovaj rat, rat koji je Rusija započela i koji mora da okonča", poručio je ukrajinski predsednik.

Ove izjave dolaze nakon ranijih tvrdnji beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka da se u Belorusiji sastao sa predstavnicima predsednika Zelenskog.