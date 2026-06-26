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U parlamentu Gruzije izbila je tuča između poslanika opozicione stranke "Za Gruziju" i vladajućeg "Gruzijskog sna", a u fizičkom obračunu učestvovali su i muškarci i žene.

Na video snimku koјi kruži internetom, poslanici iz opozicione stranke "Za Gruziјu" i poslanici koјi predstavljaјu vladaјuću stranku "Gruziјski san", potukli su se dok su se spremali da glasaјu za kontroverzni "Zakon o stranim agentima" koјi јe izazvao nedelje masovnih protesta.

Sve јe počelo nakon godišnjeg izveštaјa vlade koјi јe predstavio premiјer Gruzije Irakli Kobahidze kada su poslanici postavljali pitanja.

Tuča u parlamentu Gruzije nastavak je tenzija u samoj zemlji koji traju još od početka protesta protiv aktuelne vlasti.

Povod za masovno nezadovoljstvo i proteste usledilo je nakon usvajanja kontroverznog Zakona o stranim agentima, za koji opozicija i civilni sektor tvrde da je prepisan iz ruskog zakonodavstva sa ciljem gušenja slobodnih medija i NVO.

Dodatnu eskalaciju izazvali su parlamentarni izbori održani krajem oktobra 2024. godine. Opozicija, tadašnja predsednica Salome Zurabišvili i proevropski orijentisani građani optužili su vlast za krađu glasova.

Najveći talas protesta pokrenula je odluka premijera Iraklija Kobahidzea da suspenduje pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.

To je izazvalo neprekidne, višemesečne blokade ulica i sukobe sa policijom u Tbilisiju.