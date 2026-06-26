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Slovenački premijer Janez Janša najavio je promenu spoljne politike zemlje u intervjuu za izraelski list Izrael Hajom.

Obećao je da će zamrznuti ili povući priznanje Palestine i premestiti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, objavili su slovenački mediji.

Janša je kritikovao odluku prethodne vlade da prizna palestinsku državu, nazvavši je nezakonitom. „Levičarska vlada koja je bila na vlasti u Sloveniji poslednjih godina priznala je palestinsku državu protivno slovenačkim zakonima. Poštovaćemo zakon i zamrznuti njihovu nezakonitu odluku“, rekao je Janša. „To smo postavili kao uslov za ulazak u koaliciju i svi su se s tim složili“, dodao je.

Slovenija je zvanično priznala Palestinu kao nezavisnu i suverenu državu 4. juna 2024. Slovenački parlament je glasao za njeno priznanje nakon što je vlada premijera Roberta Goloba podnela odluku u proceduru kao deo napora za okončanje sukoba u Gazi.

Prva država članica EU sa ambasadom u Jerusalimu

Jedan od ključnih planova nove vlade je preseljenje slovenačke ambasade u Jerusalim. Time bi Slovenija postala prva članica Evropske unije koja bi napravila takav potez. Trenutno samo nekoliko zemalja ima ambasade u Jerusalimu: SAD, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj i Papua Nova Gvineja.

Objašnjavajući svoju odluku, Janša je nazvao Izrael strateškim partnerom i saveznikom. „Izrael je strateški partner jer doprinosi stabilnosti u regionu i borbi protiv terorizma“, rekao je, opisujući Izrael kao demokratskog partnera i uzor u oblastima kao što su tehnološke inovacije, preduzetništvo, nauka, upravljanje krizama i nacionalna bezbednost.

Jačanje odnosa i uticaja u Briselu

Istakao je da se Slovenija i Izrael suočavaju sa sličnim izazovima. „Slovenija i Izrael se suočavaju sa mnogim istim izazovima - terorizmom, ekstremizmom, slabljenjem nacionalnog identiteta i rastućim geopolitičkim pritiscima. Umesto da se udaljavaju jedni od drugih, moraju da ojačaju saradnju. Izrael nije problem Evrope, već jedan od njenih najvažnijih saveznika“, rekao je Janša.

Prema pisanju lista, Janša namerava da zastupa ovaj stav u Briselu, gde planira da ojača proizraelski blok i suprotstavi se svakom pokušaju uvođenja sankcija protiv zemlje. Pre toga, premijer želi da fundamentalno promeni bilateralne odnose, podstakne izraelske turiste da posete Sloveniju i privuče njihove investicije.