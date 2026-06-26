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Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da je večeras izvela nove udare na Iran kao odgovor na njihov napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Ormuski moreuz.

Američka vojska je saopštila da su napadnuta iranska skladišta raketa i dronova i obalske radarske lokacije.

„Napad američkih aviona usledio je nakon iranskog napada 25. juna na m/v „Ever Lavli“ dronom usmerenim na jednu metu. Teretni brod pod zastavom Singapura izlazio je iz Ormuskog moreuza kod obale Omana u vreme iranskog napada“, rekli su.

U saopštenju Centralne komande na vodi se navodi da je „neopravdana agresija iranskih snaga protiv komercijalnog brodarstva bila jasno kršenje primirja“.

„Opasno ponašanje Irana potkopalo je slobodu plovidbe, jer trgovina sve više teče kroz vitalni međunarodni trgovinski koridor“, navodi se u saopštenju.

Ranije danas, predsednik SAD Donald Tramp je na Truth Social objavio da je Iran prekršio primirje „na glup način“.

Tramp je rekao da je Iran ispalio četiri drona na brodove u Ormuskom moreuzu i da je jedan od drona pogodio gornju palubu „velikog i veoma skupog teretnog broda“, koji je nastavio svoj put uprkos oštećenjima. Rekao je da je američka vojska odmah reagovala na napad.

„Oborili smo još tri njihova drona. Očigledno je da je ovo glupo kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre“, napisao je Tramp.