(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) NOVI SMRTONOSNI NAPAD RUSIJE NA UKRAJINU! Pogođen MINIBUS, ima MRTVIH i ranjenih, među kojima su i deca! (FOTO)
U ruskom napadu dronom u petak poginule su dve osobe koje su se nalazile u minibusu u jugoistočnoj ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, dok je još jedna osoba stradala u pograničnoj Sumskoj oblasti, saopštili su regionalni zvaničnici.
Guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Handža napisao je na aplikaciji Telegram da su u napadu na grad Nikopoljpoginule dve osobe, dok je 12 ljudi povređeno, među kojima i dvoje dece.
Nikopolj, koji se nalazi na suprotnoj obali reke Dnjepar u odnosu na ruske snage koje kontrolišu nuklearnu elektranu Zaporožje, često je meta ruskih napada.
U Sumskoj oblasti, koja je gotovo neprekidno izložena ruskim napadima zbog blizine granice, guverner Oleh Hrihorov saopštio je da je u napadu dronom poginuo muškarac u selu nadomak regionalnog centra Sumija.
U jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti, guverner Mihail Fedorov rekao je da su u celodnevnim ruskim napadima povređene dve osobe, a da su oštećene i fasade stambenih zgrada.