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U ruskom napadu dronom u petak poginule su dve osobe koje su se nalazile u minibusu u jugoistočnoj ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, dok je još jedna osoba stradala u pograničnoj Sumskoj oblasti, saopštili su regionalni zvaničnici.

1/6 Vidi galeriju Ruski napad na minibus u Nikopolju u Ukrajini, dvoje mrtvih, 13 ranjenih, među kojima je i dvoje dece. Foto: screenshot X

Guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Handža napisao je na aplikaciji Telegram da su u napadu na grad Nikopoljpoginule dve osobe, dok je 12 ljudi povređeno, među kojima i dvoje dece.

Nikopolj, koji se nalazi na suprotnoj obali reke Dnjepar u odnosu na ruske snage koje kontrolišu nuklearnu elektranu Zaporožje, često je meta ruskih napada.

U Sumskoj oblasti, koja je gotovo neprekidno izložena ruskim napadima zbog blizine granice, guverner Oleh Hrihorov saopštio je da je u napadu dronom poginuo muškarac u selu nadomak regionalnog centra Sumija.