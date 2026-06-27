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U ruskom napadu dronom u petak poginule su dve osobe koje su se nalazile u minibusu u jugoistočnoj ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, dok je još jedna osoba stradala u pograničnoj Sumskoj oblasti, saopštili su regionalni zvaničnici.

Ruski napad na minibus u Nikopolju u Ukrajini, dvoje mrtvih, 13 ranjenih, među kojima je i dvoje dece. Foto: screenshot X

Guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Handža napisao je na aplikaciji Telegram da su u napadu na grad Nikopoljpoginule dve osobe, dok je 12 ljudi povređeno, među kojima i dvoje dece.

Nikopolj, koji se nalazi na suprotnoj obali reke Dnjepar u odnosu na ruske snage koje kontrolišu nuklearnu elektranu Zaporožje, često je meta ruskih napada.

U Sumskoj oblasti, koja je gotovo neprekidno izložena ruskim napadima zbog blizine granice, guverner Oleh Hrihorov saopštio je da je u napadu dronom poginuo muškarac u selu nadomak regionalnog centra Sumija.

U jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti, guverner Mihail Fedorov rekao je da su u celodnevnim ruskim napadima povređene dve osobe, a da su oštećene i fasade stambenih zgrada.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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