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Pozivajući se na lokalne stanovnike, Astra navodi da su se u gradu čule eksplozije i da je izbio požar, dok su vlasti izdale upozorenje na raketnu opasnost za Volgogradsku oblast. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se dim koji se uzdiže iznad grada.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinci "Flamingom" pogodili rusku vojnu fabriku u Volgogradu Foto: screenshot X

Prema snimcima očevidaca, dim se dizao iz vojne fabrike Titan-Barikadi, jednog od najvažnijih ruskih odbrambenih postrojenja koje proizvodi lansirne sisteme za strateške raketne komplekse.

Astra navodi da je geolocirala snimke nastale u Moskovskoj ulici, oko 6,5 kilometara od fabrike, i zaključila da dim potiče upravo iz tog postrojenja.

Portal je takođe preneo da je napad izveden ukrajinskim krstarećim raketama dugog dometa"Flamingo", pozivajući se na analizu snimaka koje je objavio monitoring kanal Exilenova+.

Guverner Volgogradske oblasti, Andrej Bočarov kasnije je potvrdio da su ukrajinski "brzi vazdušni ciljevi" tokom noći pogodili grad i oštetili proizvodne objekte jednog preduzeća u Krasnooktjabrskom okrugu Volgograda. Iako nije imenovao postrojenje, fabrika Titan-Barikadi nalazi se upravo u tom okrugu.

Bočarov je saopštio da je u napadu povređeno deset osoba kojima je ukazana medicinska pomoć. Dodao je da su lokalizovani požari brzo ugašeni i da stambene zgrade nisu oštećene. Ukrajinase nije zvanično oglasila povodom navodnog napada.

Prema navodima Astre, Titan-Barikadi je jedno od vodećih preduzeća ruskog vojno-industrijskog kompleksa i deo je državne svemirske korporacije Roskosmos.

U toj fabrici razvijaju se, testiraju i proizvode lansirni sistemi za ruske strateške raketne snage, uključujući sisteme Jars, Topolj-M i Sarmat, kao i lansere za taktičke balističke rakete Iskander-M.

Postrojenje takođe proizvodi teške artiljerijske sisteme, brodske artiljerijske nosače i obalske protivbrodske raketne sisteme.