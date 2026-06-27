Slušaj vest

Prema navodima agencije Rojters, stanovnici Karakasa i Marakaja osetili su zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili novim žrtvama.

Vlada Venecuele ograničiće pristup području koje je u sredu najteže pogođeno snažnim zemljotresima, počev od petka uveče, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo u televizijskom obraćanju.

Pristup severnoj saveznoj državi La Gvaira biće ograničen, a privremena predsednica Delsi Rodrigezpozvala je građane da ne putuju u La Gvairu, koja se nalazi oko 40 kilometara od Karakasa, kako bi se spasilačkim ekipama omogućilo da nesmetano obavljaju svoj posao.

Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Podsetimo, Venecuelu su pre dva dana pogodila jedan za drugim dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru i tom prilikom je, prema poslednjim informacijama, poginulo 920 ljudi, a oko 50.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Povređeno je skoro 3.000 ljudi.

Više od 250 zgrada se srušilo, a mnogo veći broj objekata je ozbiljno oštećen.

Spasilačke ekipe su sada u trci sa vremenom dok pretražuju ruševine tražeći preživele nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu u blizini prestonice. Najteža situacija je u La Gvairi i Marakaji, ali i u Karakasu.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaMAJKA (27) POGINULA ŠTITEĆI ĆERKU OD RUŠEVINA! Potreseni otac: „Reći ću joj kako si bila hrabra i dala život za našu ćerku, ljubavi moja"! (FOTO)
2026-06-26 20_28_48-Majka u Venezueli poginula štiteći kćer od ruševina. _Dala si život za nju_ - In.png
PlanetaDRAMATIČNE SCENE U VENECUELI: Žena se porodila pod ruševinama, drastično porastao broj mrtvih i nestalih (VIDEO)
101 EPA Ronald Pea R.jpg
PlanetaPREDSEDNICA VENECUELE: Broj žrtava zemljotresa porastao na oko 589, najmanje 3.000 povređenih (VIDEO, FOTO)
Venecuela zemljotres.jpg
PlanetaŽENA DALA INTERVJU DOK SU JE IZVLAČILI IZ RUŠEVINA! Jedan potez tokom zemljotresa SPASIO joj je život! U toku je "ZLATNI PERIOD", ceo svet hrli ka Venecueli!
Venecuela