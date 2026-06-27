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Prema navodima agencije Rojters, stanovnici Karakasa i Marakaja osetili su zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili novim žrtvama.

Vlada Venecuele ograničiće pristup području koje je u sredu najteže pogođeno snažnim zemljotresima, počev od petka uveče, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo u televizijskom obraćanju.

Pristup severnoj saveznoj državi La Gvaira biće ograničen, a privremena predsednica Delsi Rodrigezpozvala je građane da ne putuju u La Gvairu, koja se nalazi oko 40 kilometara od Karakasa, kako bi se spasilačkim ekipama omogućilo da nesmetano obavljaju svoj posao.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Podsetimo, Venecuelu su pre dva dana pogodila jedan za drugim dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru i tom prilikom je, prema poslednjim informacijama, poginulo 920 ljudi, a oko 50.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Povređeno je skoro 3.000 ljudi.

Više od 250 zgrada se srušilo, a mnogo veći broj objekata je ozbiljno oštećen.