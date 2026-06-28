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U Moskovskom naučno-praktičnom centru za narkologiju otvorena je prva škola za odvikavanje od pušenja koja, po prvi put, obuhvata i programe za odvikavanje od elektronskih cigareta i vejpinga, prenose ruske agencije. U okviru ovog programa pacijentima se pruža stručna pomoć kroz rad narkologa, psihologa i psihoterapeuta, a po potrebi su uključeni i dodatni specijalisti poput akupunkturista.

Prema navodima glavnog lekara Antona Masjakina, škola je već primila prve pacijente, njih tridesetak, a više od deset osoba je uspešno završilo program odvikavanja. On ističe da je cilj da se pomogne što većem broju ljudi, posebno jer mnogi i dalje ne prepoznaju zavisnost od nikotina i vejpinga kao ozbiljan problem, navode ruski mediji.

Stručnjaci uključeni u program rade individualno sa svakim pacijentom, uzimajući u obzir i fizičke i psihološke aspekte zavisnosti. Kako se navodi, terapijski pristup kombinuje različite metode kako bi se povećale šanse za trajno odvikavanje, prenose ruske agencije.

Masjakin upozorava da vejpovi mogu sadržati i toksične supstance poput formaldehida, a problem vidi i u njihovoj stalnoj dostupnosti, što za razliku od klasičnih cigareta omogućava češću i dužu upotrebu. Prema njegovim rečima, to dovodi do većeg opterećenja štetnim materijama i povećava rizik po zdravlje, navode ruski mediji.

On dodaje da se sve veći broj ljudi javlja zbog zavisnosti od elektronskih cigareta, a trend pokazuje da bi se taj broj mogao dodatno povećati do kraja godine. Zbog toga stručnjaci upozoravaju da se problem ne sme potcenjivati i da je potrebna ozbiljna i sistemska podrška odvikavanju.