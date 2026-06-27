Slušaj vest

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da su američki avioni gađali skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske položaje, a kasnije je objavila snimak eksplozije u crno-beloj tehnici sa oznakom "nije poverljivo". Jedan američki zvaničnik rekao je da je operacija završena.

Iran je saopštio da je projektil pogodio područje oko pristaništa u Siriku na jugu zemlje i da su iranske pomorske snage odgovorile napadom na američke vojne ciljeve u regionu. Teheran nije izneo detalje o tome šta je pogođeno.

U međuvremenu su se pojavili znaci napretka u okončanju četvoromesečnog sukoba, pošto su Izrael i Liban potpisali sporazum o prekidu borbi između Izraela i proiranskog Hezbolaha. Obe strane predstavile su sporazum kao početni korak koji predviđa razoružavanje Hezbolaha i povlačenje izraelskih trupa iz Libana, ali nije jasno kako će se dogovor sprovoditi. Hezbolah je saopštio da neće sarađivati.

Nakon potpisivanja ovog sporazuma, izbili su protesti pristalica Hezbolaha u Bejrutu, glavnom gradu Libana.

"Na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem"

Teheran je saopštio da će kontrolisati Ormuski moreuz i upozorio zalivske države da ne staju na stranu Vašingtona nakon napada na teretni brod koji je u četvrtak plovio u blizini obale Omana. Predsednik SAD, Donald Tramp okrivio je Iran za napad i ocenio da je njime prekršen privremeni sporazum postignut prošle sedmice.

- Ničim izazvana agresija iranskih snaga na komercijalni brod jasno predstavlja kršenje primirja - navodi se u saopštenju CENTCOM-a, koji je američke udare opisao kao "snažan odgovor na jučerašnji napad na trgovački brod koji je prolazio kroz Ormuski moreuz".

Američka vojska je dodala da će nastaviti da pruža podršku i koordinaciju radi bezbednog prolaska komercijalnih brodova kroz moreuz.

Potpredsednik SAD, Džej Di Vens, koji je ranije važio za skeptika prema američkom vojnom angažovanju protiv Irana, a sada je jedan od glavnih ljudi administracije Donalda Trampa za ovaj sukob, rekao je da su Sjedinjene Države ispoštovale sporazum o primirju, odnosno memorandum o razumevanju.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

- Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Mi smo ga ispoštovali. Ako imaju primedbe na način na koji se memorandum primenjuje, mogu da podignu slušalicu i pozovu. Ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem - napisao je Vens na mreži "Iks".

Iranski državni mediji, pozivajući se na neimenovani vojni izvor, izvestili su da je luka Sirik pogođena nakon što se tamo čula eksplozija. Izvor je naveo da je oko pet sati ranije iz Sirika ispaljeno više hitaca upozorenja prema brodovima koji su, kako tvrdi Iran, prekršili propise o plovidbi kroz Ormuski moreuz, kao i dve rakete upozorenja iz obližnjeg područja Karpan.

U subotu je iranska agencija Mehr, pozivajući se na direktora luka istočnog dela provincije Hormozgan, objavila da američki napad nije izazvao štetu u luci Sirik. Prema njegovim rečima, luka normalno funkcioniše i nije prijavljena šteta na objektima niti opremi.

1/3 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica, kao odgovor, "gađala lokacije na kojima su raspoređene terorističke američke vojne snage u regionu" i upozorila da će svaki novi američki napad izazvati još širi odgovor.

Garda je dodala da sporazum o primirju Iranu daje kontrolu nad brodskim saobraćajem u Ormuskom moreuzu.

- Međutim, Sjedinjene Države su otvaranjem različitih frontova pokušale da prekrše ovu obavezu, zbog čega je pružen odgovarajući odgovor, koji će biti nastavljen. Ukoliko se agresija ponovi, naš odgovor biće mnogo širi - navodi se u saopštenju Revolucionarne garde.

Cene nafte pale pre novih napada

Sjedinjene Države nisu odmah odgovorile na iranske tvrdnje da su pogođeni američki vojni ciljevi, što je taktika kojom Teheran nastoji da izvrši pritisak na američke saveznike u regionu tokom sukoba.

Predsednik odbora za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi izjavio je da je Tramp najnovijim napadima pokazao da nije posvećen principima pregovora i primirja.

- Ovo nepromišljeno kršenje primirja, kao i uvek, dovešće do njihovog povlačenja i kajanja - napisao je Azizi na mreži Iks.

Pre ponovnog izbijanja nasilja, cene nafte pale su u petak za oko tri odsto i bile na putu da zabeleže veliki nedeljni pad, nakon što su tankeri počeli da napuštaju Ormuski moreuz, kroz koji je pre početka rata 28. februara prolazila petina svetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa.

Prema podacima o brodskom saobraćaju, saudijska kompanija Aramko obnovila je utovar sirove nafte u terminalu Ras Tanura u Persijskom zalivu, najvećoj svetskoj naftnoj luci, nakon gotovo četvoromesečne obustave.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Obnovljen je i transport đubriva kroz Ormuski moreuz, što je ublažilo zabrinutost zbog mogućeg rasta cena hrane na svetskom tržištu.

Američki državni sekretar, Marko Rubio, završavajući turneju po zalivskim državama radi uveravanja saveznika u održivost privremenog sporazuma, objavio je zajedničko saopštenje sa Savetom za saradnju zalivskih država u kojem se poziva na "slobodnu, bezuslovnu i neograničenu plovidbu" kroz Ormuski moreuz, bez naplate taksi i bez pokušaja uspostavljanja kontrole.

1/27 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube