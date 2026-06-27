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Pošto su na obali kanala, kako prenosi Kronen Zeitung, pronađene "razne droge", veruje se da su mladići pod dejstvom opojnih supstanci veslali pravo u smrt. Našli su se zarobljeni u vrtlogu kod brane i nisu uspeli da se izvuku.

Prijatelji iz Beča - 27-godišnji Austrijanac, 28-godišnji Avganistanac i još jedan 29-godišnji Austrijanac - utopili su se pokušavajući da se rashlade u inače mirnom kanalu Marfeld.

Mesto na kojem su pronađeni utopljeni mladići Foto: TOBIAS STEINMAURER / AFP / Profimedia

Majka najmlađeg od njih obavestila je policiju nakon što joj se sin nije javio posle izlaska prošlog ponedeljka. Ronioci dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji su izvukli tela, potvrdili su njene najgore strahove.

Popularni rekreativni sport veslanja na dasci (SUP) pokazao se kobnim za mladiće. U blizini mesta nesreće pronađena je njihova odeća, kao i tri daske za veslanje, u području brane uz obalu. Kako je potvrdio portparol Direkcije državne policije Donje Austrije, pronađene su i "razne droge".

Mesto na kojem su pronađeni utopljeni mladići Foto: TOBIAS STEINMAURER / AFP / Profimedia

Brane na ovom području svake godine odnose ljudske živote. Mladići su, po svemu sudeći, nameravali da prođu daskama kroz područje brane, što je strogo zabranjeno.