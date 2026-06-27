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U stravičnim zemljotresima u Venecueli poginulo je 920 ljudi, nakon zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni koji su pogodili ovu zemlju u razmaku od svega nekoliko minuta u sredu uveče, saopštio je predsednik venecuelanske Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Ovaj broj bi u narednim danima mogao značajno da poraste, dok je 3.360 ljudi povređeno. Smatra se da je drugi zemljotres bio najjači koji je pogodio zemlju za više od jednog veka.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Gotovo 55.000 ljudi vodi se kao nestalo. Porodice dele fotografije svojih bližnjih za koje još uvek nemaju nikakve informacije na sajtu za prijavu nestalih osoba.

Među poginulima je bila i hrabra majka Andrea, koja je izvučena iz ruševina nakon što je svojim telom zaštitila bebu. Čudom, dete je preživelo i na vreme spaseno.

1/5 Vidi galeriju Žena fudbalera poginula u zemljotresu u Venecueli. Svojim telom je zaštitila bebu, svoju jednogodišnju ćerkicu. Foto: Instagram

Njen muž, Hektor Belo, defanzivac drugoligaša Maritimo de La Gvaira, odao je počast svojoj supruzi Andrei nakon što se njihova zgrada srušila u zemljotresu u Venecueli. U emotivnim objavama na društvenim mrežama, Belo je podelio svoju bol.

- Ostavila si nas same u ovoj borbi, mama. Ostavila si me potpuno samog sa našom ćerkom. Kako da to objasnim našoj ćerki? Andrea, kako da objasnim tvojoj ćerki da si izgubila život da bi spasila njen, a ja nisam bio tu da bilo šta učinim u tom trenutku? Kako da objasnim? Daj mi snage sada, jer više ne mogu da izdržim. Zauvek ćeš biti naš omiljeni heroj, mama. Pobrinuću se da naša beba pamti koliko si bila divna, koliko si je volela. Pričaću joj kako si je spasila, kako si dala svoj život za našu ćerku, kako si bila hrabra žena koja je, čak i u poslednjem dahu, nije napustila. Smejala bi se puna ljubavi i obrazi bi ti postajali crveni. O, Andrea, mama, ne mogu ovo da podnesem, ljubavi moja, zaista ne mogu - napisao je Hektor.

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Hektor, poznat i kao "Kike", igra na poziciji centralnog defanzivca i veći deo karijere proveo je u klubu Zulia FC. Njegove objave duboko su dirnule navijače i širu javnost, a brojne poruke podrške pristigle su porodici.

Par je dobio ćerku Alanu tek nekoliko meseci ranije. Fudbalska federacija Venecuele potvrdila je i smrt još jednog igrača, Hordeilisa Pereire, naglašavajući razmere tragedije u sportskoj zajednici.

Dva zemljotresa pogodila su Venecuelu 24. juna, jačine 7,2 i 7,5 stepeni. Potresi su izazvali ogromna razaranja, posebno u priobalnim područjima, uključujući državu La Gvaira gde je porodica živela.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Državni sekretar Marko Rubio rekao je da su SAD pripremile "odgovor cele vlade".

- Biće veliki, brz i efikasan - rekao je.

Zastrašujuće satelitske slike prikazuju uništene četvrti, sa zgradama sravnjenim sa zemljom. Mnogi su u šoku dočekali jutro, videvši porušene zgrade i popucale puteve dok su helikopteri kružili iznad.

Prema procenama USGS-a, verovatno je poginulo između 10.000 i 100.000 ljudi.