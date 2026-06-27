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Na internetu se pojavio redak dnevni video-snimak koji prikazuje uspešno presretanje i uništavanje dva ruska balistička projektila iznad Kijeva u četvrtak popodne raketama protivvazdušnog sistema Patriot, koji je Ukrajinadobila u okviru vojne pomoći od svojih zapadnih partnera.

Taj moćni protivvazdušni sistem američke proizvodnje ključan je za ukrajinsku sposobnost odbrane od ruskih balističkih raketa, a Ukrajina već mesecima upozorava svoje saveznike da joj kritično nedostaje presretačkih raketa za taj sistem, zbog čega ih Kijev u poslednje vreme koristi izuzetno retko i uglavnom u krajnjoj nuždi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uputio je krajem maja pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu u kojem upozorava na sve izraženiji nedostatak sistema protivvazdušne odbrane u Ukrajini, sa posebnim naglaskom na odbranu od balističkih projektila.

- Kada je reč o protivvazdušnoj odbrani od projektila, oslanjamo se na naše prijatelje. Ali kada je u pitanju odbrana od balističkih raketa, gotovo isključivo zavisimo od Sjedinjenih Američkih Država - upozorio je u pismu.

Kijev je u to vreme izrazio i sve veću zabrinutost zbog poteškoća u nabavci oružja putem PURL programa (Prioritized Ukraine Requirements List), mehanizma koji saveznicima unutar NATO-a omogućava finansiranje kupovine američkog naoružanja za potrebe Ukrajine.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

- Trenutni tempo isporuka kroz PURL program više ne drži korak sa stvarnošću i pretnjom s kojom se suočavamo. Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih projektila. U ime ukrajinskog naroda, s poštovanjem molim predsednika i američki Kongres da ostanu angažovani i da nam pomognu da obezbedimo ovo ključno odbrambeno sredstvo protiv ruskog terora - raketne sisteme Patriot PAC-3 i dodatne baterije - kako bismo zaustavili ruske balističke projektile i ostale vazdušne napade - stajalo je u pismu koje je ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina prosledila Beloj kući i američkim zvaničnicima.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Međutim, suočena sa hroničnim nedostatkom zapadnih raketa, Ukrajina je ranije ovog meseca uspešno testirala novi domaći projektil FP-7.x. Reč je o znatno jeftinijoj alternativi američkom sistemu Patriot, dizajniranoj za masovnu proizvodnju.

Nova ukrajinska raketa, proizvod domaće kompanije Fire Point, trebalo bi da ublaži problem nedostatka zapadnih presretača za odbranu gradova od ruskih udara. Projektil je namenjen obaranju balističkih raketa i dronova za samo delić cene zapadnih sistema poput Patriota ili francusko-italijanskog SAMP-T-a.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan