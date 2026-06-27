Slušaj vest

Lekar, kojeg kolumbijska policija potražuje nakon što je telo jedne manekenke pronađeno skriveno u koferu, oglasio se za britanski "Sun" rečima: "Nisam ja kriv. Gledao sam Englesku".

Osuđeni progonitelj Metju Foster-Smit (46) tvrdi da je u vreme zločina sedeo u jednom baru u Bogoti, jeo burger, pio dijetalnu koka-kolu i vatreno navijao za englesku reprezentaciju dok je pobeđivala Hrvatsku na Svetskom prvenstvu.

Žrtva, tridesetšestogodišnja Natalija Viljalba Angarita, pronađena je mrtva 22. juna u luksuznom stambenom kompleksu u glavnom gradu Kolumbije. Njena majka Klaudija, međutim, ističe da je Natalija prestala da odgovara na pozive i poruke na aplikaciji WhatsApp još popodne 18. juna - samo dan nakon pomenute utakmice.

Beživotno telo nesrećne devojke otkrilo je užasnuto osoblje zgrade; nalazilo se u velikom koferu ostavljenom u tuš-kabini pod mlazom vode.

Foster-Smit, poreklom iz Pula u Dorsetu, u lokalnim medijima je označen kao ključna osoba koju policija želi da ispita. Detektivi navode da je Britanac viđen kako ulazi u stan 17. juna, a napušta ga sledećeg dana. Kamere za video-nadzor navodno su zabeležile i trenutak kada je odnosio posteljinu u zajednički vešeraj.

1/3 Vidi galeriju Poznata manekenka nađena mrtva u koferu u stanu u Bogoti Foto: Printscreen X

Beg u Ekvador i šuplji alibi

"Sun" otkriva da je Foster-Smit u međuvremenu pobegao u Kito, glavni grad susednog Ekvadora. On je kontaktirao tu redakciju kako bi izneo svoju odbranu:

"Gledao sam utakmicu Engleska–Hrvatska na velikom ekranu u jednom irskom pabu, tako da ja nemam nikakve veze sa ovim", tvrdi on. "Nakon meča sam produžio do tržnog centra, prošetao se, kupio sladoled i vratio se kasnije da ispratim preostale utakmice".

Takođe je dodao: "Otišao sam sam, niko me nije pratio, i legao sam u krevet oko 23 sata po lokalnom vremenu".

Kao dokaz svojih tvrdnji, Foster-Smit je poslao fotografije iz bara u Bogoti, zabeležene u trenutku kada je engleski kapiten Hari Kejn izvodio penal u devetom minutu. Poslao je i slike sa jednom prijateljicom iz tajlandskog restorana, navodno nastale 18. juna uveče.

Foto: Dorset Police

Međutim, novinari lista The Sun brzo su uočili niz ozbiljnih kontradiktornosti u njegovoj priči:

Utakmica reprezentacije Engleske počela je 17. juna u 15 časova po lokalnom vremenu. Policija, s druge strane, veruje da se ubistvo dogodilo tek sledećeg dana, između 11:30 i 17:30.

Novinaru je prvo tvrdio da koristi isključivo gotovinu, da bi mu ubrzo pokazao račun na kojem se jasno vide podaci sa kreditne kartice.

Izjavio je da sporni snimak sa nadzornih kamera potiče iz potpuno druge zgrade i da je u tom trenutku iznosio smeće, a ne posteljinu.

Prvobitno je negirao da je napustio Kolumbiju, ali je ubrzo promenio priču i priznao da se nalazi u Kitu, odakle planira let za Veliku Britaniju. Svoj beg opravdao je "smrtnim pretnjama" koje je navodno dobio od lokalnih kriminalaca zbog dugova.

Foto: Društvene Mreže

Mračna prošlost i reakcija nadležnih

Foster-Smitu ovo nije prvi sukob sa zakonom. Tokom 2020. godine osuđen je na 18 meseci zatvora zbog proganjanja bivše partnerke u Dorsetu i objavljivanja osvetničke pornografije na internetu. U oktobru prošle godine ponovo je završio iza rešetaka - ovog puta na dve godine i dva meseca - zbog proganjanja druge žene.

Nakon ovih saznanja, redakcija lista The Sun uputila je hitan upit Ministarstvu pravde Velike Britanije sa pitanjem kako je ovaj osuđenik pušten na prevremenu slobodu i da li je odlasom u inostranstvo prekršio uslove uslovnog otpusta. Svi detalji njegovog telefonskog poziva zvanično su prosleđeni Skotland Jardu.