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Adrijan Bonzi (29) pregažen je oklopnim vozilom tokom vojne obuke u Kaliforniji 10. juna. Tim povodom, oglasio se general-major Džon Lubas, komandant 3. pešadijske divizije.

- Ovo je veliki gubitak za celu našu diviziju. Adrijan je bio izuzetan vojnik koji je bio posvećen našoj misiji i časno služio svojoj zemlji. Slomljeni smo i pružićemo podršku njegovoj porodici, voljenima i saborcima u ovom teškom trenutku - rekao je general.

Poginuli američki vojnik, Adrijan Bonzi Foto: Instagram/3rdinfantrydivision

Adrijan je bio vojni inženjer raspoređen u 3. pešadijsku diviziju u Fort Stjuartu u Džordžiji. Bio je u Nacionalnom centru za obuku u Fort Irvinu, u pustinji Mohave, kada se dogodila tragedija.

Prema navodima, vojnik iz Njujorka je stradao kada ga je pregazilo borbeno vozilo M2 "Bredli" oko 4:30 sati ujutru. Portparol je saopštio da je vozilo tokom obuke imalo ograničenu vidljivost. Incident je i dalje pod istragom.

Bredli Foto: Shutterstock

"Bredlijem" upravlja tročlana posada i može da prevozi još šest vojnika za borbu. Vatrenu podršku pruža 25-milimetarski lančani top i mitraljez M240C kalibra 7,62 mm.

Takođe je naoružan protivtenkovskim raketama TOW. Ova vozila su bila široko korišćena tokom ranih godina rata u Iraku. Jedinice obično provode mesec dana na poligonu izvodeći vežbe velikih razmera pre nego što budu spremne za raspoređivanje u inostranstvu.

Američko oklopno vozilo "Bredli" Foto: Shutterstock

Adrijan se priključio vojsci 2023. godine i bio je stacioniran u Fort Stjuartu dva meseca. Bio je raspoređen u Poljskoj 2024. godine i dobio je dve Medalje za vojna postignuća, naveli su zvaničnici.

- Adrijan je odgovorio na poziv da služi 2023. godine i posvetio se podršci svojim saborcima i misiji. Iako je tek stigao u Fort Stjuart, već je ostavio trag na ljudima oko sebe. Naše misli i najdublje saučešće su sa njegovom porodicom, prijateljima, saborcima i svima koji su imali privilegiju da služe sa njim. Gubitak vojnika se oseća kroz celu našu formaciju i zajedno odajemo počast Adrijanovom životu, službi i žrtvi - saopštila je Treća divizija na Fejsbuku.

Baza u kojoj se dogodio tragičan incident Foto: Google Maps Printscreen