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Tanker koji je prolazio kroz strateški važan Ormuski moreuz pogođen je neidentifikovanom raketom, saopštila je u subotu Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). To je najnoviji bezbednosni incident na tom plovnom putu.

UKMTO je saopštio da je brodski most oštećen, ali da su svi članovi posade bezbedni i da nije bilo zagađenja mora.

Vlasti trenutno istražuju incident, a UKMTO je savetovao svim brodovima koji prolaze kroz moreuz da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost.

Napad na Bahrein

Bahrein je rano jutros najoštrije osudio napad iranskog drona na njegovu teritoriju, optužujući zvanični Teheran za direktno kršenje državnog suvereniteta i gaženje nedavno postignutog Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana.

Vašington objavio da su američke snage izvršile napade na iranske raketne, radarske i dronove na jugu Irana. Ova oštra reakcija Maname usledila je samo nekoliko sati nakon što je

SAD su opravdale ovaj potez kao odgovor na prethodni iranski napad dronom na kontejnerski brod "Ever Lavli" pod zastavom Singapura u strateški važnom Ormuskom moreuzu. Iran je, s druge strane, odmah uzvratio udarima na mete povezane sa SAD, optužujući Vašington za kršenje istog sporazuma.

Prema saopštenju iz Bahreina, Iranci su pogodili mete povezane sa američkom vojskom u toj zemlji Zaliva.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

"Teheran podriva mirovne napore"

Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina saopštilo je da je "nekoliko iranskih dronova" izvršilo napade na teritoriju kraljevine, što je opisalo kao "drsko kršenje" suvereniteta koje je direktno ugrozilo bezbednost građana i stanovnika. Zvanična Manama je rekla da Iran snosi isključivu odgovornost za "podrivanje mirovnih napora" i optužila Teheran da nastavlja svoju politiku destabilizacije regionalne bezbednosti.

U saopštenju, Bahrein je naglasio da ovaj napad direktno krši junski memorandum iz Islamabada. Prema ovom sporazumu, iranske vlasti su se zvanično obavezale na trajni prekid svih vojnih operacija i na strogo poštovanje suvereniteta zemalja u regionu.

Poziv Savetu bezbednosti UN

Na kraju, vlasti u Bahreinu su saopštile da zadržavaju svoje puno pravo prema međunarodnom pravu da brane svoj suverenitet, bezbednost i stabilnost. Istovremeno, uputile su zvaničan poziv Savetu bezbednosti UN da obezbedi sprovođenje svojih rezolucija i da "agresora" pozove na odgovornost za izazivanje nove krize.