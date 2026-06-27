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Dramatični snimci iz Francuske prikazuju trenutak kada je među pregrejanim kupcima izbio pravi stampedo za rashladnim uređajima, dok Pariz istovremeno uvodi nesvakidašnje restrikcije – uključujući i zabranu alkohola.

Evropa je trenutno u stisku istorijskog toplotnog talasa, maksimalne temperature u Francuskoj poslednjih sedmica kreću se oko 40 °C, dok su u pojedinim mestima zabeležene i ekstremne vrednosti koje prelaze čak 45 °C, a zdravstveni radnici upozoravaju da situacija postaje kritična.

Video zabeležen u prodavnici u mestu Šambre le Tur najbolje oslikava razmere ove krize.

Čim su se zaštitne rešetke objekta podigle, masa je panično jurnula ka policama sa klimama i ventilatorima. U opštem haosu, kupci su se gurali i peli jedni preko drugih, a kompletan raf ispražnjen je za svega nekoliko sekundi.

Slične scene mogle su se videti i u novootvorenoj prodavnici diskontnog lanca Action u pariskoj poslovnoj četvrti La Defens.

Prema pisanju portala Actu Paris, ova prodavnica je nudila prenosne klima-uređaje po akcijskoj ceni od 179 evra. Budući da su ovi uređaji u ostalim poslovnicama već odavno rasprodati, to je izazvalo ogromnu navalu i haos među kupcima.

Francuzi na društvenim mrežama masovno dele svoja iskustva i muke sa nesnosnim vrućinama. Koliko je situacija ozbiljna, ali i pomalo bizarna, najbolje pokazuje primer jednog Parižanina koji je postao viralan na mrežama nakon što je uspeo da isprži jaja i slaninu na tiganju koji je jednostavno ostavio na svom prozoru.

Ekstremne temperature i vanredne mere u Parizu

Zapadna Evropa danima se suočava sa nezapamćenim žegama zbog kojih su hitne službe na ivici potpunog kolapsa. Jedan od spasilaca na terenu situaciju je slikovito opisao rečima: "Ljudi nam bukvalno padaju kao muve".

Kako bi se smanjio broj nesreća i sprečili dodatni incidenti, pariske vlasti povukle su radikalan potez - uvedena je privremena zabrana konzumiranja alkohola na javnim mestima. Zabrana stupa na snagu u petak u podne (12:00) i traje do subote ujutru u 07:00, a iste restrikcije važiće i u identičnom vremenskom intervalu od subote do nedelje.

Pored toga, od petka u 18:00 zabranjena je i prodaja alkohola "za poneti" u glavnom gradu. Ova zabrana ne odnosi se jedino na ugostiteljske objekte, odnosno restorane i barove.

1/11 Vidi galeriju Francuska, vrućine Foto: YOAN VALAT/EPA

Crni bilans širom kontinenta

Vrućine su već odnele brojne živote, a tragične vesti stižu iz više evropskih zemalja:

U Francuskoj broj stradalih usled utapanja popeo se na 55, a ministarka sporta Marina Ferari upozorava da bi ta brojka mogla rasti. Ona ističe da se čak 65% ovih tragedija dogodilo na neuređenim ili nedozvoljenim kupalištima. Među žrtvama je i 21-godišnji Kenzo Kis, fudbaler francuskog drugoligaša Gengana, koji je preminuo nakon što je u ponedeljak izvučen iz reke Rone.

Španija beleži najteže posledice sa najmanje 212 preminulih. Zbog surovih uslova, britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) izdala je zvanično upozorenje svojim državljanima koji borave u Španiji da tokom cele nedelje izbegavaju konzumiranje piva.

Više od 8.000 škola privremeno je prekinulo rad, turističke atrakcije su zatvorene, a stoka masovno ugiba. Francuski sindikati prosvetnih radnika stupili su u štrajk, odbijajući da rade u "neprihvatljivim uslovima".

Britanska državljanka, koja je sa suprugom boravila u kampu "Baie d’Aunis" u primorskom mestu Tranš sir Mer, preminula je od posledica srčanog udara nakon što joj je naglo pozlilo.

1/11 Vidi galeriju Ekstremne vrućine širom Evrope zbog "toplotne kupole" Foto: María José López / ContactoPhoto / Profimedia, Tolga Akmen/EPA

Vozila pretvorena u smrtonosne zamke

Posebno potresni izveštaji stižu o stradanju najmlađih u pregrejanim vozilima.Trogodišnji dečak preminuo je nakon što se slučajno zaključao u automobilu parkiranom u dvorištu porodične kuće. Nesrećni roditelji su ga pronašli bez svesti, ali pokušaji reanimacije nisu uspeli.

Samo par dana ranije, u ponedeljak, slična tragedija dogodila se na jugu Francuske, u gradu Karpantra. Tamo su dvojica braće,starosti dve i četiri godine, pronađena mrtva na zadnjem sedištu zaključanog vozila. Deca su doživela srčani zastoj dok su spoljne temperature prelazile 40 stepeni.

Unutrašnjost hermetički zatvorenog automobila na ovakvim žegama može dostići čak 70°C, što je temperatura koja u rekordno kratkom roku može biti fatalna za ljudski organizam.

Crni bilans dopunjuju i tri smrtna slučaja u regionu Pa de Kale – život su izgubili stariji muškarac tokom šetnje na otvorenom, kao i dve osobe koje su preminule u svojim domovima usled pogoršanja hroničnih zdravstvenih problema.

1/11 Vidi galeriju Talas vrućina poznat kao Omega blok zahvatio Evropu Foto: DAVID ARJONA/EFE, LUIS TEJIDO/EFE, JAVIER ETXEZARRETA/EFE

Toplotni talas se pomera ka istoku

Nakon dana ekstremnog pritiska, u Francuskoj se situacija polako stabilizuje jer se vreli talas kreće ka istoku kontinenta. Po prvi put od prošle nedelje, najviši, crveni meteo-alarm ukinut je u 11 francuskih departmana.