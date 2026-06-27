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Još nije sasvim jasno šta je eksplodiralo, a za sada se navodi samo da je do detonacije došlo nakon što je proglašena uzbuna zbog moguće pretnje od bespilotnih letelica.

Prema navodima lokalnog stanovništva, gust dim i plamen vidljivi su iz više delova grada. Šebekinose nalazi svega sedam kilometara od ukrajinske granice i od početka rata više puta je bio izložen prekograničnim napadima i granatiranju.

Analitičari koji se bave analizom sadržaja sa društvenih mreža i blogova (OSINT), na osnovu dostupnih fotografija i video-snimaka, procenjuju da je požar zahvatio skladišni objekat u kojem su se nalazili zapaljivi materijali.

Pojedini izvori nagađaju da je objekat možda imao i vojnu namenu, ali za sada nema nezavisne potvrde tih tvrdnji.

Ruske vlasti u trenutku objavljivanja nisu iznele zvanične informacije o uzroku požara, niti o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Takođe nije potvrđena povezanost požara sa mogućim napadom bespilotnim letelicama.

Novi ukrajinski udar na naftnu pumpnu stanicu Vtorovo

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) drugi put u junu napala je rusku naftnu pumpnu stanicu Vtorovo, koja snabdeva gorivom Moskvu.

Specijalna jedinica Alfa ukrajinske službe bezbednosti izvela je napad na proizvodno-otpremnu stanicu Vtorovo u Vladimirskoj oblasti u Rusiji, prenosi Ukrajinska pravda.

SBU je saopštio da je pumpna stanica deo kompanije Transnjeft-Gornja Volga (Transneft-Upper Volga JSC) i da predstavlja ključno logističko čvorište za transport lakih naftnih derivata ka izvoznim lukama i domaćim potrošačima.

Dizel gorivo se preko ove stanice transportuje do naftovoda Moskovskog prstena, a odatle do glavnih skladišta nafte u okolini Moskve. Stanica takođe služi za isporuku naftnih derivata namenjenih izvozu preko luka na Baltičkom moru.