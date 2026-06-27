RUSKI GRAD ŠEBEKINO U PLAMENU! Velika EKSPLOZIJA na 7 km od ukrajinske granice, GUSTI CRNI oblak dima se nadvio nad oblašću! (VIDEO)
Još nije sasvim jasno šta je eksplodiralo, a za sada se navodi samo da je do detonacije došlo nakon što je proglašena uzbuna zbog moguće pretnje od bespilotnih letelica.
Prema navodima lokalnog stanovništva, gust dim i plamen vidljivi su iz više delova grada. Šebekinose nalazi svega sedam kilometara od ukrajinske granice i od početka rata više puta je bio izložen prekograničnim napadima i granatiranju.
Analitičari koji se bave analizom sadržaja sa društvenih mreža i blogova (OSINT), na osnovu dostupnih fotografija i video-snimaka, procenjuju da je požar zahvatio skladišni objekat u kojem su se nalazili zapaljivi materijali.
Pojedini izvori nagađaju da je objekat možda imao i vojnu namenu, ali za sada nema nezavisne potvrde tih tvrdnji.
Ruske vlasti u trenutku objavljivanja nisu iznele zvanične informacije o uzroku požara, niti o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Takođe nije potvrđena povezanost požara sa mogućim napadom bespilotnim letelicama.
Novi ukrajinski udar na naftnu pumpnu stanicu Vtorovo
Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) drugi put u junu napala je rusku naftnu pumpnu stanicu Vtorovo, koja snabdeva gorivom Moskvu.
Specijalna jedinica Alfa ukrajinske službe bezbednosti izvela je napad na proizvodno-otpremnu stanicu Vtorovo u Vladimirskoj oblasti u Rusiji, prenosi Ukrajinska pravda.
SBU je saopštio da je pumpna stanica deo kompanije Transnjeft-Gornja Volga (Transneft-Upper Volga JSC) i da predstavlja ključno logističko čvorište za transport lakih naftnih derivata ka izvoznim lukama i domaćim potrošačima.
Dizel gorivo se preko ove stanice transportuje do naftovoda Moskovskog prstena, a odatle do glavnih skladišta nafte u okolini Moskve. Stanica takođe služi za isporuku naftnih derivata namenjenih izvozu preko luka na Baltičkom moru.
Prema prvim izveštajima SBU, ukrajinski dronovi pogodili su tehničke objekte postrojenja. Dronovi SBU prethodno su napali Vtorovo i 10. juna.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)