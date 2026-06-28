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U udaru lakog aviona u najvišu zgradu u Pekingu prekjuče je poginuo pilot, dok je povređeno 13 ljudi koji nisu bili u letelici, saopštile su lokalne vlasti nakon neuobičajene nesreće u Pekingu, gde je vazdušni prostor pod strogim ograničenjima.

Povređenima je ukazana lekarska pomoć, a vlasti istražuju okolnosti incidenta, saopštila je u subotu vlada pekinškog okruga Čaojang.

- Jednomotorni laki sportski avion sa dva sedišta udario je u neboder dok je leteo u blizini Istočnog trećeg obilaznog puta u Čaojangu, 26. juna u 17:55 sati po lokalnom vremenu (9.55 po GMT-u) - navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.

- U avionu se nalazila samo jedna osoba - pilot, koji je poginuo - dodaje se u saopštenju, bez dodatnih informacija o mogućem uzroku nesreće.

Oštećenje fasade ograničeno

Čini se da je šteta na fasadi nebodera ograničena na otvor nastao nakon što su ispala dva velika staklena panela. Otvor je do subote privremeno zatvoren zaštitnim pločama.

Agencija Rojters je u petak izvestila o udaru u zgradu visoku 528 metara, poznatu kao CITIC Tower ili China Zun, koja se nalazi u centralnom poslovnom distriktu Pekinga.

Neboder je udaljen oko šest kilometara od Zabranjenog grada, koji svakodnevno posećuju hiljade turista, a nalazi se i u blizini kompleksa Džongnanhaj, u kojem su smeštene kancelarije najvišeg kineskog državnog i partijskog rukovodstva.

Zabrana dronova i prethodne nesreće

Incident se dogodio nakon što je Peking od maja uveo zabranu kupovine, iznajmljivanja i korišćenja dronova bez posebnog odobrenja, zbog zabrinutosti za javnu bezbednost.

Poslednja vazduhoplovna nesreća u Pekingu dogodila se 2022. godine, kada se turistički helikopter srušio tokom leta između okruga Čangping i Fangšan, pri čemu su poginula oba pilota.