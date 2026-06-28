Slušaj vest

Obrazovni odbor Teksasa odobrio je uvođenje biblijskih priča kao obavezne lektire za pet miliona učenika javnih škola, što je odmah pokrenulo raspravu o razdvajanju crkve i države.

Odluka, koju je odbor pod kontrolom republikanaca usvojio sa devet glasova za i pet protiv, podrazumeva da će učenici od 2030. godine morati da čitaju odlomke o Adamu i Evi, kao i Knjigu Izlaska, piše BBC.

Šta se nalazi na novom spisku lektire?

Ovo je prvi put da se u Teksasuuvodi jedinstven spisak knjiga koje će učenici širom države morati da pročitaju. Na njemu se nalaze klasici engleske književnosti poput "Velikih očekivanja" Čarlsa Dikensa i "Tragedije Julija Cezara" Vilijama Šekspira.

Širi spisak obuhvata i čuveni govor dr Martina Lutera Kinga Mlađeg, kao i oproštajni govor britanske premijerke Margaret Tačerposvećen predsedniku Ronaldu Reganu. Međutim, upravo su verski tekstovi izazvali najoštrije protivljenje obrazovnih i građanskih organizacija.

Prema novom nastavnom programu, učenici će morati da čitaju i odlomke o Isusu iz Novog zaveta, kao i Parabolu o izgubljenom sinu.

Kritike zbog nametanja hrišćanstva i nedostatka raznolikosti

Kritičari upozoravaju da novi zahtevi krše verske slobode i da im nedostaje raznolikosti. Felisija Martin, izvršna direktorka progresivne organizacije Texas Freedom Network, izjavila je uoči glasanja da spisak lektire "stavlja hrišćanstvo iznad svih drugih verskih uverenja i tradicija".

Djeva Marija Foto: EPA/OMER MESSINGER

- Zastupa se izrazito zapadnjački pogled na svet koji zanemaruje doprinos i istoriju crnaca, Latinoamerikanaca, autohtonih naroda, kao i drugih verskih uverenja i tradicija koje su ključne za potpuno razumevanje naše istorije - dodala je.

Drugi su izrazili zabrinutost da bi ova obaveza mogla da ugrozi nezavisnost nastavnika u planiranju nastave.

- Nastavnici u Teksasu izrazili su zabrinutost zbog obimnosti spiska i mogućeg gubitka autonomije u odlučivanju koja su dela primerena i relevantna za njihove učionice - rekla je za BBC Kler Hefner iz Udruženja nastavnika Teksasa.

Iako je konačnim usvajanjem spisak skraćen, udruženje i dalje smatra da je preobiman.

Biblija Foto: Shutterstock

"Vraćamo Bibliju u škole"

Pristalice odluke tvrde da bi učenici trebalo da uče o judeo-hrišćanskim tradicijama koje su, kako navode, bile ključne za osnivanje Sjedinjenih Američkih Država.

- Ove nedelje vraćamo Bibliju u škole prvi put posle 60 godina - izjavio je Brendon Hol, republikanski član Obrazovnog odbora Teksasa.

Odluka doneta u petak poslednji je u nizu poteza konzervativaca usmerenih na jačanje prisustva hrišćanskih vrednosti u obrazovnom sistemu Teksasa.

Raspeće Foto: DMITRY KOROLEV / Panthermedia / Profimedia

Prošle godine Teksas je postao najveća američka savezna država koja je uvela obavezu isticanja Deset Božjih zapovesti u učionicama. U aprilu je savezni apelacioni sud potvrdio taj zakon nakon pravnih osporavanja.

U petak je i predsednik Donald Tramp izjavio da je zaslužan za, kako smatra, širenje verskih vrednosti u Sjedinjenim Državama.