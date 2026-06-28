OVA DRŽAVA UVODI BIBLIJU U ŠKOLE KAO OBAVEZNU LEKTIRU! "Vraćamo je ove nedelje prvi put posle 60 godina", izbila ŽESTOKA SVAĐA! (VIDEO)
Obrazovni odbor Teksasa odobrio je uvođenje biblijskih priča kao obavezne lektire za pet miliona učenika javnih škola, što je odmah pokrenulo raspravu o razdvajanju crkve i države.
Odluka, koju je odbor pod kontrolom republikanaca usvojio sa devet glasova za i pet protiv, podrazumeva da će učenici od 2030. godine morati da čitaju odlomke o Adamu i Evi, kao i Knjigu Izlaska, piše BBC.
Šta se nalazi na novom spisku lektire?
Ovo je prvi put da se u Teksasuuvodi jedinstven spisak knjiga koje će učenici širom države morati da pročitaju. Na njemu se nalaze klasici engleske književnosti poput "Velikih očekivanja" Čarlsa Dikensa i "Tragedije Julija Cezara" Vilijama Šekspira.
Širi spisak obuhvata i čuveni govor dr Martina Lutera Kinga Mlađeg, kao i oproštajni govor britanske premijerke Margaret Tačerposvećen predsedniku Ronaldu Reganu. Međutim, upravo su verski tekstovi izazvali najoštrije protivljenje obrazovnih i građanskih organizacija.
Prema novom nastavnom programu, učenici će morati da čitaju i odlomke o Isusu iz Novog zaveta, kao i Parabolu o izgubljenom sinu.
Kritike zbog nametanja hrišćanstva i nedostatka raznolikosti
Kritičari upozoravaju da novi zahtevi krše verske slobode i da im nedostaje raznolikosti. Felisija Martin, izvršna direktorka progresivne organizacije Texas Freedom Network, izjavila je uoči glasanja da spisak lektire "stavlja hrišćanstvo iznad svih drugih verskih uverenja i tradicija".
- Zastupa se izrazito zapadnjački pogled na svet koji zanemaruje doprinos i istoriju crnaca, Latinoamerikanaca, autohtonih naroda, kao i drugih verskih uverenja i tradicija koje su ključne za potpuno razumevanje naše istorije - dodala je.
Drugi su izrazili zabrinutost da bi ova obaveza mogla da ugrozi nezavisnost nastavnika u planiranju nastave.
- Nastavnici u Teksasu izrazili su zabrinutost zbog obimnosti spiska i mogućeg gubitka autonomije u odlučivanju koja su dela primerena i relevantna za njihove učionice - rekla je za BBC Kler Hefner iz Udruženja nastavnika Teksasa.
Iako je konačnim usvajanjem spisak skraćen, udruženje i dalje smatra da je preobiman.
"Vraćamo Bibliju u škole"
Pristalice odluke tvrde da bi učenici trebalo da uče o judeo-hrišćanskim tradicijama koje su, kako navode, bile ključne za osnivanje Sjedinjenih Američkih Država.
- Ove nedelje vraćamo Bibliju u škole prvi put posle 60 godina - izjavio je Brendon Hol, republikanski član Obrazovnog odbora Teksasa.
Odluka doneta u petak poslednji je u nizu poteza konzervativaca usmerenih na jačanje prisustva hrišćanskih vrednosti u obrazovnom sistemu Teksasa.
Prošle godine Teksas je postao najveća američka savezna država koja je uvela obavezu isticanja Deset Božjih zapovesti u učionicama. U aprilu je savezni apelacioni sud potvrdio taj zakon nakon pravnih osporavanja.
U petak je i predsednik Donald Tramp izjavio da je zaslužan za, kako smatra, širenje verskih vrednosti u Sjedinjenim Državama.
- Vera se vratila u našu zemlju, veća i snažnija nego što je bila mnogo, mnogo godina - rekao je na skupu posvećenom verskim slobodama u Vašingtonu.
(Kurir.rs/BBC)