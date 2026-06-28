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Tokom izvršavanja borbenog zadatka u Poltavskoj oblasti ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo izgubilo je borbeni avion MiG-29. Pilot je uspeo da se katapultira i nalazi se na bezbednom. Gubitak aviona potvrdilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.

Prema zvaničnom saopštenju, pilot je nakon katapultiranja uspostavio kontakt sa službom za potragu i spasavanje. Ubrzo potom prevezen je u zdravstvenu ustanovu radi lekarskog pregleda.