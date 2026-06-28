Do gubitka aviona došlo je iste noći kada je Rusija izvela veliki napad bespilotnim letelicama na Ukrajinu
Planeta
SRUŠIO SE UKRAJINSKI BORBENI AVION MIG-29! Otkriveno šta se desilo sa PILOTOM u noći kada je Rusija izvela MASOVAN napad DRONOVIMA!
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Tokom izvršavanja borbenog zadatka u Poltavskoj oblasti ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo izgubilo je borbeni avion MiG-29. Pilot je uspeo da se katapultira i nalazi se na bezbednom. Gubitak aviona potvrdilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.
Prema zvaničnom saopštenju, pilot je nakon katapultiranja uspostavio kontakt sa službom za potragu i spasavanje. Ubrzo potom prevezen je u zdravstvenu ustanovu radi lekarskog pregleda.
Do gubitka aviona došlo je iste noći kada je Rusijaizvela veliki napad bespilotnim letelicama na Ukrajinu. Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je lansirano 129 dronova, od kojih je 113 oboreno ili neutralisano dejstvom sistema za elektronsko ratovanje.
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda)
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