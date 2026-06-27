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Na dramatičnom snimku vidi se kako ogromna zver nasrće na ženu i njenog ljubimca, dok ona tokom napetog suočavanja viče: "Beži odavde!" Žena je šetala psa u Alberti u Kanadikada im se približio predator.

Na snimku se vidi kako se medved polako kreće prema planinarki i njenom psu, ali ona hrabro ostaje na mestu. Može se čuti kako viče: "Ne!" i "Beži odavde!", dok njen preplašeni pas nepomično stoji.

1/7 Vidi galeriju Medved napao ženu i njenog psa u Kanadi Foto: Instagram/allthingselysia

Zatim ispušta neobične zvuke nalik životinjskim, pokušavajući da uplaši medveda. Njen pas se suočava sa grizlijem, polako se povlačeći unazad dok se predator sve više približava.

Grizli prilazi još bliže, a zatim iznenada kreće u napad prema ženi i njenom psu. Potom juri psa, nakratko se uspravlja na zadnje noge u pretećem stavu, a zatim nastavlja napad. Na kraju se medved udaljava, a planinarka i njen pas mogli su da odahnu.

Životinja se povlači iza kapije, što žena koristi kao priliku da pobegne. Stručnjaci upozoravaju da je trčanje najgora moguća reakcija kada vam se približi grizli. To može da probudi njegov instinkt za poterom, a grizliji su mnogo brži od ljudi.

Žena je u početku polako uzmicala umesto da trči.

Medved se sprema za napad Foto: Instagram/allthingselysia

- Bezbednost posetilaca uvek nam je najveći prioritet i naši zaposleni pažljivo prate situaciju - saopštili su zvaničnici Uprave parkova Alberte.

Posetiocima savetuju da prave glasnu buku i da se kreću u grupama kako bi izbegli bliske susrete sa medvedima. Takođe preporučuju da psi budu na povocu i da šetači obrate pažnju na znakove da su se medvedi nedavno nalazili u tom području.

Trenutak kada je medved napao Foto: Instagram/allthingselysia