Slušaj vest

Ukrajina je obezbedila povratak sedam civila koji su godinama bili nezakonito držani u ruskom zatočeništvu, prema rečima Dmitra Lubinca, komesara ukrajinskog parlamenta za ljudska prava.

Oslobođene osobe, starosti od 35 do 66 godina, ruske snage su sve pritvorile 2022. godine tokom okupacije Mariupolja, kao i Kijevske, Harkovske, Zaporoške i Luganske oblasti. Lubinec je posebno istakao da su pritvorenici iz Kijevske oblasti odvedeni iz okruga Buča, područja gde su okupacione snage počinile rasprostranjene zločine u ranim fazama invazije, piše Kijev post.

Prema rečima ombudsmana, okolnosti njihovog pritvaranja su se razlikovale. Jedan Ukrajinac je otet iz svog doma zato što su mu sinovi služili u Oružanim snagama Ukrajine, dok je drugi pritvoren dok je putovao na posao prvog dana potpune ruske invazije.

1/12 Vidi galeriju Azovstalj - Marijupolj Foto: EPA/SERGEI ILNITSKY

Grupa takođe uključuje dobrovoljca koji se pridružio paramedičkoj brigadi "Tairini anđeli" u Mariupolju 2022. godine.

Dobrovoljac je zarobljen istog dana kada i istaknuti ukrajinski paramedičar poznat kao "Taira", koji je uspešno pušten u prethodnoj razmeni.

Lubinec je izjavio da je povratak ovih civila rezultat direktne humanitarne koordinacije sa ruskom komesarkom za ljudska prava Janom Lantratovom. Izrazio je zahvalnost Službi bezbednosti Ukrajine (SBU), Spoljnoj obaveštajnoj službi i svim drugim agencijama koje deluju pod Koordinacionim štabom za tretman ratnih zarobljenika.

Šira razmena zarobljenika

Oslobađanje civila dolazi usred obnovljenog zamaha u naporima za repatrijaciju. U petak su Ukrajina i Rusija sprovele veliku razmenu zarobljenika, pri čemu je svaka strana vratila 160 ratnih zarobljenika.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskipotvrdio je povratak 160 Ukrajinaca, među kojima su bili pripadnici Oružanih snaga Ukrajine, Državne službe za specijalni transport, Nacionalne garde i Državne granične službe. Među oslobođenim osobljem bili su branioci koji su se borili u Mariupolju i čeličani Azovstalj, kao i na frontovima u Donjecku, Lugansku, Harkovu, Zaporožju, Kijevu, Černigovi i Sumima.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinski ratni zarobljenici Foto: Facebook/Володимир Зеленський

"Nastavljamo da vraćamo Ukrajince kući iz ruskog zarobljeništva", rekao je Zelenski, zahvalivši pregovaračkom timu i jedinicama na frontu čije operacije dopunjuju ukrajinski fond za razmenu. "Posebna zahvalnost svim našim jedinicama na frontu koje dopunjuju ukrajinski fond za razmenu i svojom hrabrošću nam omogućavaju da vratimo naše ljude kući".

Kirilo Budanov, šef predsedničkog kabineta, pozdravio je oslobođene zatvorenike, ističući teškoće njihovog zarobljeništva i navodeći da njihovi susreti sa voljenima predstavljaju "pravu, istinsku sreću" za celu zemlju.