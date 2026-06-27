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Sinoć je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izgubilo lovac MiG-29 tokom izvršavanja borbene misije u Poltavskoj oblasti. Pilot je uspeo da se katapultira i bezbedan je. Gubitak letelice potvrdile je i ratno vazduhoplovstvo, piše Ukrajinska pravda.

Prema zvaničnom saopštenju, pilot je nakon katapulta uspostavio kontakt sa službom za traganje i spasavanje. Ubrzo nakon toga, prevezen je u medicinsku ustanovu na pregled.