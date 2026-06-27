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Sinoć je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izgubilo lovac MiG-29 tokom izvršavanja borbene misije u Poltavskoj oblasti. Pilot je uspeo da se katapultira i bezbedan je. Gubitak letelice potvrdile je i ratno vazduhoplovstvo, piše Ukrajinska pravda.

Prema zvaničnom saopštenju, pilot je nakon katapulta uspostavio kontakt sa službom za traganje i spasavanje. Ubrzo nakon toga, prevezen je u medicinsku ustanovu na pregled.

Gubitak letelice dogodio se iste noći kada je Rusija izvršila veliki napad dronova na Ukrajinu. Ratno vazduhoplovstvo je izvestilo da je lansirano 129 dronova, od kojih je 113 oboreno ili neutralisano sistemima za elektronsko ratovanje.

(Kurir.rs/Ukrajinska Pravda/Foto:Ilustracija)

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