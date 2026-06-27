TOPLOTNI TALAS ŠIROM EVROPE: U Nemačkoj pucaju autoputevi, tope se glečeri u Švajarskoj, a najduža reka u Italiji presušuje (VIDEO)
Visoke temperature izazvale su ozbiljne poremećaje u saobraćaju širom Nemačke, pri čemu su brojni autoputevi pukli, a mnoge železničke linije su otkazane. Problemi dolaze uoči vikenda za koji meteorolozi predviđaju da bi ponovo mogao da se dogodi rekordna temperatura od juče, izveštava Di Velt.
Nemački automobilski klub (ADAC) prijavio je štetu izazvanu vrućinom na 11 autoputeva. Na nekim deonicama, kao što je ona blizu izlaza A2 Volin, betonske ploče su se podigle i pukle zbog proširenja.
Dojče ban i drugi železnički operateri savetovali su putnicima da odlože sva nepotrebna putovanja ovog vikenda. Dojče ban je saopštio: "Zbog rekordne vrućine ovog vikenda, transportna infrastruktura u Nemačkoj je pod velikim opterećenjem. Ekstremne temperature takođe izazivaju probleme za železnički saobraćaj".
U međuvremenu, regionalni železnički operater Nacional Ekspres u Severnoj Rajni-Vestfaliji obustavio je saobraćaj na šest sati popodne zbog vrućine.
Sneg i led na švajcarskim glečerima se tope alarmantnom brzinom
Toplotni talas koji je zahvatio Evropu mogao bi da izazove topljenje ogromnih količina leda na švajcarskim glečerima, upozoravaju stručnjaci. Očekuje se da će se sav sneg akumuliran tokom zime na glečerima potpuno otopiti do ponedeljka, javlja AFP.
Taj trenutak označava takozvani dan gubitka glečera, odnosno prekretnicu nakon koje, nakon što se sav novi sneg otopi, stari, višegodišnji led počinje da se topi. Od kada su merenja počela 2000. godine, ovo je drugi najraniji zabeleženi datum. Rekordna 2022. godina i dalje drži prvo mesto, kada je taj dan bio 26. jun.
"Beležimo ogromnu ablaciju, odnosno topljenje leda i snega, svuda u Alpima", rekao je Matijas Hus, šef švajcarske mreže za praćenje glečera (Glamos). "U poređenju sa normalnim, ceo proces je došao tri meseca ranije", dodao je.
Najduža italijanska reka presušuje
Najduža italijanska reka, Po, presušuje zbog toplotnog talasa, a nivo vode joj je na najnižem nivou za ovo doba godine, što omogućava morskoj vodi da uđe u njeno korito. Ovo ugrožava poljoprivredno srce Italije, poznato po proizvodnji mleka za parmezan, a raste strah od razorne suše u julu.
Haos na londonskim aerodromima: Više od 700 letova otkazano i odloženo
Zbog grmljavina koje je doneo rekordni toplotni talas, londonski aerodromi Hitrou i Getvik danas odlažu više od 700 letova, a zabeleženo je još otkazivanja. Problemi u vazdušnom saobraćaju nastali su nakon što su uvedena privremena ograničenja zbog oluje, piše Gardijan.
Prema podacima sajta za praćenje letova FlightAware, Hitrou je do sada zabeležio 379 kašnjenja u dolascima i odlascima i 68 otkazanih letova. Na Getviku je situacija slična - 385 letova je odloženo, dok je 31 otkazan.
"Zbog grmljavina koje su se nastavile tokom noći, uvedena su privremena ograničenja vazdušnog saobraćaja, što je rezultiralo kašnjenjima i otkazivanjima nekih letova jutros. Putnicima se savetuje da kontaktiraju svoju avio-kompaniju za dodatne informacije", rekao je portparol aerodroma Getvik.
(Kurir.rs/Indeks)