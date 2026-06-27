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Stravičan zločin potresao je Tajland nakon što je telo devojke (17) pronađeno u koferu bačenom pored železničke pruge.

Australijski državljanin Sajmon Karman (46) uhapšen je na aerodromu u Bangkoku zbog sumnje na brutalno ubistvo dok je pokušavao da se ukrca na let kući, izveštava 7news.com.au.

Kamere su zabeležile poslednje trenutke nesrećne devojke

Nadzorne kamere su odigrale ključnu ulogu u tekućoj istrazi. Prema lokalnim medijima, snimak je zabeležio Karmana i Tunčanok Donhomlu (17), poznatiju po nadimku "Nong Kejk", kako se u četvrtak ujutru držeći se za ruke prijavljuje u stambenu zgradu.

Zajedno su ušli u sobu na 15. spratu, ali nesrećna tinejdžerka nikada nije izašla. Sledeća stvar koju su nadzorne kamere zabeležile bila je jeziva scena: viđen je Australijanac kako izvlači veliki crni kofer iz zgrade, tovari ga na Jamaha motocikl i nestaje u nepoznatom pravcu.

Nakon što su prijatelji prijavili nestanak mladog Tunčanoka, policija je brzo locirala zgradu, ali je osumnjičeni već pobegao.

Usledila je opsežna potraga, koja je dovela do jezivog otkrića kasno u petak uveče - kofer je pronađen napušten u gustoj travi pored železničke pruge, a telo nestale devojke bilo je sklupčano unutra.

Vidljivi znaci borbe

Policija je potvrdila da je nesrećni tinejdžer pronađen bez odeće, sa teškim povredama lica, otokom i modricama koje ukazuju na brutalno nasilje.

Kada su policajci presreli Karmana na aerodromu u Bangkoku, neposredno pre nego što je pobegao iz zemlje, videli su jasne dokaze koji ga povezuju sa zločinom. Australijanac je imao sveže ogrebotine od noktiju na vratu i rukama, za koje istražitelji veruju da su odbrambene rane koje mu je nanela njegova devojka dok se borila za svoj život.

- Verujemo da ju je ubio i trenutno se ispituje zbog sumnje na ubistvo. Ima ogrebotine po celom telu koje su potpuno u skladu sa borbom, ali on i dalje poriče zločin, rekao je šef lokalne policije Anek Saratongiu.

"Bilo je van moje kontrole"

Međutim, u šokantnom videu koji su objavili lokalni mediji, Karman se ukratko obratio porodici žrtve prilično bizarnom izjavom: "Žao mi je zbog onoga što se dogodilo vašoj ćerki. Bilo je van moje kontrole. Znam da ćete biti veoma tužni i slomljeni".