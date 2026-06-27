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Generalni sekretar libanskog militantnog pokreta Hezbolah Naim Kasem odbacio je danas okvirni mirovni sporazum Izraela i Libana potpisan u petak u Vašingtonu, prenosi Tajms of Izrael.

Ambasadori Libana i Izraela sklopili su dogovor nakon četvorodnevnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD, koje su treća strana u sporazumu.

Kako je preneo CNN, Izrael se između ostalog obavezao da napusti dve oblasti na jugu Libana koje je okupirao tokom borbi sa Hezbolahom.

Umesto izraelskih snaga, na to područje doći će libanska vojska.

Hezbolah već duže vreme pokreće prekogranične napade na Izrael sa juga Libana, a oni su postali češći od početka rata SAD i Irana.

Generalni sekretar Hezbolaha Kasem rekao je da je okvirni sporazum nevažeći i da on predstavlja poniženje i predaju suvereniteta.

Naim Kasem Foto: EPA/Wael Hamzeh

Dodao je da bi izraelsko-libanski okvirni sporazum trebalo da zameni memorandum o razumevanju Irana i SAD, u kojem Izrael ne učestvuje.

Kasem je naveo da je svaki pokušaj povezivanja povlačenja Izraela iz južnog Libana sa razoružavanjem Hezbolaha neprihvatljiv.

On je optužio libanske vlasti da su sporazumom izraelsku okupaciju učinile zakonitom i potpisivanje nazvao teškom greškom.

Nakon potisivanja okvirnog porazuma, pristalice Hezbolaha blokirale su centar Bejruta, glavnog grada Libana, i izazvale nerede.

Libanski mediji su javili da je javni tužilac zemlje Ahmad Rami el-Hadž izdao nalog snagama bezbednosti da preduzmu mere za suzbijanje nereda.