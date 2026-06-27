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Ribari u Grčkoj dobijaju od države novac za ulov otrovnih "riba-zečeva" koje se zbog klimatskih promena doseljavaju u sve toplije Sredozemno more.

"Riba-zec" je tako nazvana po istaknutim zubima. Njena koža i organi sadrže jak neurotoksin koji može izazvati zastoj srca ako se pojede.

Vlasti kažu da ta riba nije viđena na plažama grčkih ostrva, ali poslednjih nedelja te ribe su, progrizajući mreže, napravile pustoš za ribare kod Krita i nekoliko drugih ostrva.

"Došlo je do toga da jedan dan lovimo, a tri dana krpimo mreže", rekao je Jorgos Kirijakakis iz kritskog udruženja ribara grčkom javnom servisu ERT i dodao da "ribe-zečevi" u mrežama jedu i ulov.

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Veruje se da su te ribe koje se obično nalaze u tropskim vodama, doputovale Sueckim kanalom u Sredozemno more, privučene toplijim vodama. Invazija je podstakla Kipar da pokrene sličan program lova ranije ove godine.

Počev od petka, Vlada Grčke 5,33 evra po kilogramu za ulov "riba-zečeva".

"Ovo je prvi put da je takva mera preduzeta u Grčkoj", rekao je ministar poljoprivrede Margaritis Shinas, bivši potpredsednik Evropske komisije.

Ulovljena otrovna riba biće najpre zamrzavana, a kasnije spaljivana, rekao je Shinas i dodao da će se plaćanje tog ulova verovatno proširiti sa zasad pogođenih ostrva na sva ostrva u Grčkoj.

Foto: Shutterstock

Zabrinutost javnosti u Grčkoj podstaknuta je onlajn video-snimcima koje su objavile posade grčkih ribarskih brodova, na kojima se vidi kako "ribe-zečevi" zubima lako probijaju limenke soka ili komade drveta.

Grčki Crveni krst je izdao upozorenje navodeći protokole prve pomoći za krvarenje izazvano ujedom "ribe-zeca" i za postupak zbog smrtonosnog neurotoksina ako se ta riba pojede.

Međutim, vlasti i ugostitelji na Kritu su upozorili ;da se ne izaziva uznemirenje: "Prisustvo tih riba u Sredozemnom moru je godinama poznato", navodi se u saopštenju koje je u petak objavilo 16 zdravstvenih i turističkih udruženja na Kritu.

"Ne postoji 'nevidljiva' ili neposredna opasnost za kupače", kažu oni.