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U Venecueli je danas iz zgrade koja je srušena u zemljotresu spasena novorođena beba, saopštile su lokalne vlasti.

Do bebe su došli spasioci koji su, uz pomoć članova proodice, radili na raščišćavanju ruševina, prenosi BBC.

Majka je takođe izvučena živa iz ruševina nešto kasnije.

Snimci podeljeni na društvenim mrežama prikazuju spasioce u gradu La Gvajra kako odnose bebu od ruševina i predaju je muškarcu koji, kako se čini, njen otac.

Venecuelu su 23. juna pogodila dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo najmanje 920 osoba, a povređeno je 3.360 ljudi.

Broj nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli dostigao je više od 55.000, objavljeno je danas na veb-sajtu za nestale osobe.

Sajt omogućava ljudima da dele detalje i poslednju lokaciju na kojoj su bili njihovi najbliži u nadi da će pomoći u akcijama potrage i spasavanja, preneo je Skaj njuz.

Do sada je pronađeno nešto manje od 13.000 ljudi koji su ranije bili prijavljeni kao nestali.