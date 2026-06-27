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Izrael je u subotu napao južni Liban, dan nakon što su dve zemlje potpisale bezbednosni sporazum uz posredovanje SAD, sa ciljem smirivanja tenzija duž zajedničke granice, posle višemesečnih sukoba, javlja Rojters.

Libanska državna novinska agencija saopštila je da je izraelski dron pogodio Nabatije el Favku, područje izvan bezbednosne zone prikazane na mapi koju je objavio Izrael, a koja predstavlja proširenu zonu pod kontrolom njegovih snaga na jugu Libana.

Izraelska vojska je za Rojters izjavila da je izvela napad dronom zato što u neposrednoj blizini nije bilo izraelskih snaga. Navela je da je gađala osobu koja je predstavljala pretnju njihovim vojnicima, ali nije iznela dodatne detalje niti pružila dokaze.

Okvirni sporazum

Dan ranije, u petak, Izrael i Liban potpisali su u Vašingtonu, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, okvirni sporazum nakon višednevnih razgovora o okončanju sukoba između Izraela i proiranske militantne grupe Hezbolah.

Libanska ambasadorka Nada Moavad i njen izraelski kolega Jehiel Lajter potpisali su trilateralni dokument sa SAD u Stejt departmentu u Vašingtonu.