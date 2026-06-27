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Izrael je u subotu napao južni Liban, dan nakon što su dve zemlje potpisale bezbednosni sporazum uz posredovanje SAD, sa ciljem smirivanja tenzija duž zajedničke granice, posle višemesečnih sukoba, javlja Rojters.

Libanska državna novinska agencija saopštila je da je izraelski dron pogodio Nabatije el Favku, područje izvan bezbednosne zone prikazane na mapi koju je objavio Izrael, a koja predstavlja proširenu zonu pod kontrolom njegovih snaga na jugu Libana.

Izraelska vojska je za Rojters izjavila da je izvela napad dronom zato što u neposrednoj blizini nije bilo izraelskih snaga. Navela je da je gađala osobu koja je predstavljala pretnju njihovim vojnicima, ali nije iznela dodatne detalje niti pružila dokaze.

Okvirni sporazum

Dan ranije, u petak, Izrael i Liban potpisali su u Vašingtonu, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, okvirni sporazum nakon višednevnih razgovora o okončanju sukoba između Izraela i proiranske militantne grupe Hezbolah.

Foto: Printskrin X

Libanska ambasadorka Nada Moavad i njen izraelski kolega Jehiel Lajter potpisali su trilateralni dokument sa SAD u Stejt departmentu u Vašingtonu.

- Trilateralni okvir koji smo danas potpisali predstavlja prvi korak ka obnovi libanskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, obezbeđivanju trajnog i konačnog prekida neprijateljstava, omogućavanju našem narodu da se vrati svojim domovima i stvaranju uslova da svi Libanci žive u miru, bezbednosti i prosperitetu - rekla je Moavad.

Razgovori u Vašingtonu obuhvatili su i predlog da izraelske snage predaju deo teritorije koju su zauzele na jugu Libana libanskoj vojsci. Zvaničnik Stejt departmenta rekao je u četvrtak za Rojters da je Izrael pristao da se povuče sa dela te teritorije, što su izraelski i libanski zvaničnici demantovali.

Foto: Kevin Wolf/FR33460 AP

Poginula su najmanje 32 izraelska vojnika

Sukob između Izraela i Hezbolaha izbio je kada je ta grupa otvorila vatru na Izrael 2. marta, nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael izveli napade na Iran.

Napadi Hezbolaha izazvali su izraelske vazdušne i kopnene operacije u kojima je u Libanu poginulo više od 4.000 ljudi, dok je više od milion stanovnika raseljeno.

U ovom talasu sukoba između Izraela i Hezbolaha poginula su najmanje 32 izraelska vojnika i četiri civila. Hezbolah ne objavljuje podatke o sopstvenim gubicima, a Rojters je 4. maja izvestio da je u ratu poginulo nekoliko hiljada njegovih boraca.

Izraelske snage su u petak bacale letke iznad grada Mansuri, na jugu Libana, naređujući stanovnicima da ga napuste, preneli su libanski državni mediji. To je prvi takav nalog izdat otkako je stupilo na snagu primirje između Izraela i Hezbolaha.