Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najmanje pet osoba utopilo se u Velikoj Britaniji od početka toplotnog talasa, javila je danas PA Media.

Broj smrtnih slučajeva od utapanja u Britaniji povećao se na pet pošto su pronađena tela jednog 15-godišnjaka i dva muškarca.

Najmanje 15 ljudi se utopilo u Britaniji tokom toplotnog talasa u maju.

Narandžasti meteo-alarm zbog ekstremnih vrućina produžen je u Britaniji do nedelje ujutru, saopštila je danas britanska meteorološka služba Met Office.

Upozorenje se odnosi na London i jugoistočnu Englesku, prenosi Skaj njuz.

Narandžasto upozorenje, koje je prvobitno trebalo da bude na snazi do večeras, sada će važiti do sutra u 9 časova.