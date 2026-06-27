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Prvih 48 do 72 sata ključni vremenski okvir za izvlačenje ljudi iz ruševina

Prvih 48 do 72 sata ključni vremenski okvir za izvlačenje ljudi iz ruševina

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Jedna osoba je danas spasena pošto je bila zarobljena u ruševinama gotovo tri dana posle zemljotresa u naselju Vistamar u La Gvairi u Venecueli, saopštila je španska jedinica za vanredne situacije koja učestvuje u akciji potrage i spasavanja.

U saopštenju se navodi da je španski spasilački tim dobio informacije o ljudima koji su možda zarobljeni u stambenoj zgradi, preneo je Skaj njuz.

Međunarodne humanitarne agencije saopštile su da je prvih 48 do 72 sata ključni vremenski okvir za izvlačenje ljudi iz ruševina, nakon čega je mnogo manje verovatno da ostanu živi.

Međutim, taj vremenski okvir bi mogao da se produži ako imaju pristup hrani i vodi.

Broj nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli dostigao je više od 55.000, objavljeno je danas na veb-sajtu za nestale osobe.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Sajt omogućava ljudima da dele detalje i poslednju lokaciju na kojoj su bili njihovi najbliži u nadi da će pomoći u akcijama potrage i spasavanja, preneo je Skaj njuz.

Do sada je pronađeno nešto manje od 13.000 ljudi koji su ranije bili prijavljeni kao nestali.

Vlada Venecuele saopštila je danas da je u zemlju stiglo 1.600 pripadnika stranih spasilačkih timova da bi pomogli u potrazi za preživelima posle razornog zemljotresa u kojem je poginulo najmanje 920 ljudi, a povređeno 3.360.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u noći između srede i četvrtka.

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na najmanje 1.430, saopštio je u subotu predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodriges, preneo je CNN.