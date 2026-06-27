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Lokal Konstelasion u Kran-Montani u švajcarskom kantonu Vale, gde je u požaru 1. januara stradala 41 osoba, a 115 povređeno, više nikada neće biti bar, izjavio je danas predsednik Vlade kantona Vale Kristof Darbel, ističući da bi taj prostor trebalo da bude namenjen mladima.

Šest meseci nakon tragedije, Darbel se osvrnuo i na plan izgradnje memorijalnog kompleksa posvećenog žrtvama.

U intervjuu za švajcarski list "Le Temps" on je rekao da taj projekat "mora da proistekne iz civilnog društva i da porodice žrtava u njemu moraju da imaju ključnu ulogu".

Buduće spomen obeležje trebalo bi da bude "lepo, spokojni i dostupno", kao i da predstavlja dostojan omaž poginulima, povređenima i svima koji su pružili pomoć tokom tragedije, naveo je Darbel.

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Pored budućnosti lokala Konstelasion i izgradnje memorijala, predsednik Vlade kantona Vale izdvojio je i treći "ključni" element odavanja počasti žrtvama, komemoraciju koja bi trebalo da bude održana 1. januara 2027. godine.

- Dugujemo istinu ovoj deci i mladima. Oni koji su krivi biće kažnjeni - rekao je on.

Odgovornost za sada nije pripisana kantonalnim vlastima.

Među 14 optuženih nalaze se suvlasnici bara, bračni par Moreti, kao i osobe koje su sada ili su ranije bile povezane sa opštinom.

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Ipak, Darbel je ocenio da "apsolutno ne može da se isključi" mogućnost da se u budućnosti među optuženima nađu i osobe iz kantonalne administracije ili vlasti.

- Na pravosuđu je da to utvrdi, a mi moramo da poštujemo takvu odluku - rekao je predsednik Vlade kantona Vale.