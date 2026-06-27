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Zanemareno upozorenje obaveštajnog analitičara i nepovezane vojne baze podataka direktno su doveli do američkog raketnog napada na osnovnu školu u Iranu, u kojem je poginulo oko 120 dece, pokazuju najnoviji izveštaji Pentagona, piše Blumberg.

Napad se dogodio 28. februarau jugoistočnom gradu Minabu, u trenutku kada je američki predsednik Donald Tramp najavio velike borbene operacije protiv Irana.

U tragediji je ukupno stradalo gotovo 200 ljudi, što ovaj događaj čini najtežim incidentom sa civilnim žrtvama u američkim vojnim operacijama u poslednjih nekoliko decenija.

Godinama pre napada, američki obaveštajni analitičar primetio je promene na lokaciji koja je ranije bila identifikovana kao elitni iranski pomorski objekat.

Analitičar je još 2019. godine utvrdio da zgrada zapravo služi kao osnovna škola i uneo je tu izmenu u sistem.

Međutim, digitalni alat koji je koristio nije bio povezan sa zvaničnom američkom bazom podataka za izbor vojnih ciljeva. Zbog toga ovo ključno upozorenje nikada nije stiglo do vojnih komandanata na terenu. Iako je lokacija u narednim godinama više puta proveravana, centralna baza podataka ostala je neizmenjena.

Zastarele baze podataka iz osamdesetih godina

Ovaj ozbiljan obaveštajni propust ukazao je na dugogodišnje slabosti u sistemu Pentagona. Zvanični podaci za izbor vojnih ciljeva i dalje se oslanjaju na zastareli sistem poznat kao MIDB, uspostavljen još osamdesetih godina prošlog veka.

Moderniji sistem zasnovan na mašinskom učenju, poznat kao MARS, kasni godinama. Uprkos izveštajima iz 2020. godine koji su upozoravali na stalne nedostatke MIDB-a, nedavno revidirana doktrina Pentagona i dalje taj sistem označava kao "merodavnu osnovu" za vojne obaveštajne podatke.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) trenutno razmatra pokretanje zvanične istrage o napadu u Minabu, koja joj je dostavljena u aprilu.

Predsednik Donald Tramp je u početku optužio Iran za izvođenje ovog napada, da bi kasnije izjavio da će prihvatiti nalaze zvanične istrage.

Američki ministar odbrane Pit Hegset potvrdio je da će Ministarstvo odbrane objaviti izveštaj čim bude završen.