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Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Island večeras u 20.32 časova.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je na području sa geografskim koordinatama 64.404 severne geografske širine i 22.35 zapadne geografske dužine, oko 37 kilometara od prestonice Rejkjavika.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 5,1 kilometar ispod površine zemlje.

Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti niti o povređenima, a nadležne službe prate razvoj situacije.

Kurir.rs

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