Slušaj vest

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao je danas na 1.430, saopštili su zvaničnici te zemlje, prenosi agencija Asošiejted pres.

Porodice su do sada prijavile najmanje 68.900 nestalih, a spasioci nastavljaju potragu za preživelima u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koji su pre tri dana potresli Venecuelu.

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabelo izjavio je da je u državi La Gvaira pogođeno oko 70.000 porodica, javila je agencija Rojters.

U Karakasu i Marakaju juče se osetio još jedan potres, magnitude 4,9.

Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Izveštaj Ujedinjenih nacija procenio je direktnu štetu na oko 6,7 milijardi dolara.

Vršilac dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez i drugi zvaničnici savetovali su građane da se drže podalje od La Gvaire, područja najviše pogođenog potresima, jer zakrčeni putevi otežavaju spasilačke operacije.

Zvaničnici su najavili da će putevi biti zatvoreni zbog dodatnih intervencija.

Pomoć u Venecuelu stiže iz više zemalja, a SAD su saopštile da izdvajaju 150 miliona dolara i ublažavaju sankcije toj zemlji, dok je američka vojska poslala dva broda i rekla da će helikopteri i avioni podržati spasilačke napore.

Agencija UN za migracije saopštila je da bi zemljotresima moglo da bude pogođeno ukupno oko sedam miliona ljudi.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNOVI PODVIG SPASILACA U VENECUELI: Jedna osoba spasena, bila zarobljena u ruševinama gotovo tri dana, više od 1.400 stradalih
Venecuela zemljotres (5).jpg
PlanetaJOŠ JEDNO ČUDO U VENECUELI: Iz zgrade srušene u zemljotresu spasenе majka i novorođena beba (VIDEO)
Venecuela zemljotres beba.jpg
PlanetaSKORO 1.000 MRTVIH U VENECUELI! Satelitski snimci otkrivaju razmere KATASTROFE, scene UŽASA na svakom koraku, među poginulima i žena fudbalera! (FOTO/VIDEO)
2026-06-26 20_29_03-Majka u Venezueli poginula štiteći kćer od ruševina. _Dala si život za nju_ - In.png
DruštvoMOŽE LI SRBIJU DA ZADESI "VENECUELANSKI SCENARIO"? Seizmolog otkriva koliki je maksimalni udar moguć kod nas i zašto su potresi kod Karakasa bili toliko razorni
Ana Mladenović
PlanetaNOVI ZEMLJOTRES U VENECUELI! Hitno se oglasila privremena predsednica Delsi Rodrigez: "Ne putujte tamo..." Spasioci rade punom parom, vreme ističe! (FOTO/VIDEO)
Venecuela zemljotres (5).jpg
PlanetaŽENA FUDBALERA POGINULA U ZEMLJOTRESU U VENECUELI: Telom spasila ćerku u ruševinama, oglasio se sportista - "Andrea, ljubavi, dala si život za naše dete" (FOTO)
2026-06-26 20_28_48-Majka u Venezueli poginula štiteći kćer od ruševina. _Dala si život za nju_ - In.png
PlanetaDRAMATIČNE SCENE U VENECUELI: Žena se porodila pod ruševinama, drastično porastao broj mrtvih i nestalih (VIDEO)
101 EPA Ronald Pea R.jpg