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Svet je zanemeo pred bolnom i potresnom ispovešću Medine, žene koja je preživela stravično partnerovo nasilje, ali je na kraju, izgubivši svaku nadu u pravosudni sistem i živeći u neizdrživim fizičkim mukama, donela konačnu i radikalnu odluku – zatražila je eutanaziju.

Medina danas živi sa stalnim bolom koji uspeva da obuzda samo najjačim opijatima poput morfijuma i fentanila, zbog kojih se, kako sama priznaje, "oseća kao zombi danima".

Koliko je njen bivši partner, Antonio David S. M., bezobziran, najbolje oslikava situacija kada je prekršio zabranu prilaska i pozvao je telefonom. Medina je tada snimala razgovor kako bi imala dokaz za policiju.

- Jednom me je kontaktirao u pozivu koji sam prijavila zbog kršenja zabrane prilaska. Stalno sam pitala: 'Ko je to?' jer sam snimala poziv da bih mogla da ga prijavim. Rekao je: 'Hajde, javi se na video poziv. Ionako nikada nećeš zaboraviti moje lice. Jedina sramota je što sam te ostavilo sa povredama umesto da završim ono što sam započeo - svedoči Medina i dodaje da njen dželat ne oseća ni trunku kajanja:

- Mislim da je jedino što žali što sam preživela. Uverena sam da bi voleo da nisam.

1/5 Vidi galeriju Devojka zatražila eutanaziju zbog stravičnog partnerskog nasilja Foto: Printscreen Instagram/canaria7.es

Lekari odobrili eutanaziju: "Ako pas ima pravo na dostojanstvenu smrt, imam i ja"

Suočena sa telom koje je uništeno i institucijama koje su zakazale, Medina je prelomila. Odlučila se za medicinski asistiranu smrt. Lekari su već dali zeleno svetlo i potvrdili da ispunjava sve kriterijume za ovaj postupak, a preostalo je još samo da se završe pravne formalnosti na sudu.

- Ako pas ima pravo na dostojanstvenu smrt da bi okončao svoju patnju, verujem da bi i osoba trebalo da ima isto to pravo. To je zbog bola, ali sam i ja izgubila nadu. Uvek kažem da je bar pokušao da me direktno ubije. Ali mnogi ljudi koji su vodili moj slučaj naneli su mi istu vrstu štete na drugačiji način, svojom ravnodušnošću - ogorčena je Medina.

Ona ističe da je njeno suđenje i dalje blokirano i da je to dodatno uništava.

- Preživela sam, ali sam izgubila život. Volela bih da sam umrla tog dana. Malo po malo uništavaju moj život. Nisu uradili ništa osim što su mi postavljali prepreke. Moje suđenje se još uvek nije održalo jer njegova majka ima novca i čini sve što može da ga odloži. Dok se suđenje ne desi, ne mogu da nastavim sa svojim životom.

Čak i kada bi se pravda zadovoljila, za Medinu povratka na staro nema.

- Niko ne može da izbriše ono što mi se dogodilo. Posttraumatski stres i trajne povrede nisu nešto što jednostavno nestaje. Sve što sada vidim su trajne posledice onoga što se dogodilo. Moram svaki dan da provodim pretvarajući se da ništa nije u redu, kada me u stvarnosti čak i duša boli. Kada živite sa stalnim bolom, živite u besu. To nije život.

Na pitanje da li postoji išta što bi je pokolebalo u nameri da ode na eutanaziju, odgovara kratko i jasno – NE.

- Ne govorimo o finansijskom problemu ili nečemu što bi se vremenom moglo poboljšati. Govorimo o mom zdravlju, a to mi niko ne može vratiti - dodaje.

Poslednja želja: Da dželat trune u zatvoru

Medina ima samo jednu želju pre nego što napusti ovaj svet – da dočeka presudu čoveku koji joj je oduzeo budućnost.

- Želim da ostane u zatvoru do kraja života kako više nikada ne bi povredio nikoga. Ne želim da ikada bude slobodan.

Pored bivšeg partnera, Medina je pretrpela stravičnu sekundarnu viktimizaciju od strane sistema, a posebno izdvaja socijalnu radnicu koja je hladnokrvno tvrdila da ona "ne ispunjava kriterijume pretučene žene".

- Rekla bih joj da ako je izabrala tu profesiju da pomaže ljudima, onda je to ono što treba da radi. Njen posao je da podrži žene koje joj se obrate za pomoć, a ne da ih zlostavlja. Posle moje bivše partnerke, ta socijalna radnica je osoba koja se prema meni najgore ponašala. Ona ne zaslužuje da bude na toj poziciji, i to sam joj rekla u lice.

Ipak, Medina dodaje da veruje u višu pravdu:

- Imam duboku veru u Boga i verujem da ako je zaista toliko okrutna koliko se pokazala, jednog dana će izgubiti posao. Ima decu i nadam se da nikada neće morati da se susretnu sa ljudima tako bezdušnim i okrutnim kao što je ona bila.“

Apel svim ženama: "Prijavite odmah, drugi put će vas ubiti!"

Na samom kraju svoje potresne ispovesti, Medina je uputila dramatično upozorenje i savet svim ženama koje prolaze kroz pakao partnerskog nasilja:

- Drugim ženama bih rekla: prijavite to prvi put kada se desi. Jer ako vas neko udari jednom, uradiće to ponovo. A drugi put, možda neće samo želeti da vas pretuku – možda će želeti da vas ubiju.