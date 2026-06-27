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Šest visokih oficira Narodnooslobodilačke armije Kine smenjeno je sa pozicije u Nacionalnom narodnom kongresu, najvišem zakonodavnom telu zemlje, tokom antikorupcijske kampanje predsednika Sji Đinpinga, piše hongkonški list Saut čajna morning post.

Prema obaveštenju koje je kasno sinoć izdao Stalni komitet Nacionalnog narodnog kongresa, ukupno 13 članova zakonodavnog tela je smenjeno, a jedan je podneo ostavku.

Pored generala, među smenjenima su i bivši visoki finansijski regulator i bivši šef Komunističke partije u oblasti Sinđijang.

Smenjeni su general Sju Sjuećang, general-potpukovnik Vang Kangping, general-potpukovnik Jin Hongsjing, general Li Fengbijao, general Guo Pusjao i general-potpukovnik Džang Minghua.

Već je bilo naznaka da su neki od smenjenih komandanata Narodnooslobodilačke armije pod istragom.

Sju, Vang i Jin su ranije propustili važne sastanke ili na neko vreme nestali iz javnosti.

Tokom antikorupcijske akcije u vojsci procesuirane su desetine visokih komandanata, uključujući članove Politbiroa.

Neki su stavljeni pod istragu zbog korupcije, dok su drugi nestali iz javnosti bez objašnjenja.

Od sedam članova Centralne vojne komisije imenovanih na nacionalnom kongresu stranke 2022. godine, ostala su samo dva - predsednik Sji i šef za borbu protiv korupcije u Narodnooslobodilačkoj armiji Džang Šengmin.

Sji je u više navrata izjavio da borba protiv korupcije u vojsci neće stati.