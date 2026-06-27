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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da okvirni sporazum postignut sa Libanom predstavlja "istorijsko dostignuće za Izrael", koje otvara mogućnost za okončanje sukoba između dve zemlje i stvara uslove za eventualni mirovni sporazum.

Na konferenciji za novinare Netanjahu je rekao da sporazum predstavlja "veliki udarac" za Iran i libanski militantni pokret Hezbolahi ocenio da su Sjedinjene Američke Države i Liban prihvatili da Izrael zadrži bezbednosku zonu na jugu Libana onoliko dugo koliko bude bilo potrebno radi zaštite izraelske bezbednosti, preneo je Tajms of Izrael.

"Zadržaćemo tu zonu sve dok Hezbolah i druge terorističke grupe ne budu razoružane i dok iz Libana više ne bude pretila opasnost po Izrael", rekao je Netanjahu.

On je naveo da je Iran želeo da izdejstvuje potpuno povlačenje izraelskih snaga iz južnog Libana, ali da je Izrael to odbio, ističući da oštre kritike Teherana i Hezbolaha na račun sporazuma, prema njegovim rečima, potvrđuju značaj postignutog dogovora.

Foto: Kevin Wolf/FR33460 AP

Netanjahu je ocenio da Izrael, Liban i SAD ovim sporazumom šalju poruku Iranu da nema pravo da se meša u odnose dve države niti da ima bilo kakvu ulogu u tom procesu.

Prema njegovim rečima, Izrael će se povući iz dve manje oblasti koje trenutno kontroliše u okviru, kako je naveo, pilot-projekta za razoružavanje Hezbolaha i predaju tih područja libanskoj vojsci. On je precizirao da se jedna oblast nalazi van "bezbednoske zone", dok je druga na njenoj ivici i da, prema proceni izraelske vojske, više nije od strateškog značaja.

Netanjahu je rekao da će Izrael zadržati sve delove bezbednosne zone koje smatra neophodnim za zaštitu severa zemlje. Prema njegovim tvrdnjama, izraelska vojska je do sada uništila oko 90 odsto raketnog arsenala Hezbolaha i nastavlja da uništava njegovu infrastrukturu na jugu Libana, uz napomenu da taj posao još nije završen.

Netanjahu je istakao da izraelske snage zadržavaju slobodu delovanja radi otklanjanja svake pretnje iz Libana, dodajući da među preostalim bezbednosnim izazovima posebno izdvaja eksplozivne bespilotne letelice. On je ocenio da sporazum jača položaj Izraela i Libana, a slabi uticaj Irana i Hezbolaha, uz tvrdnju da su u pripremi i drugi sporazumi koji će, kako je rekao, doprineti promeni odnosa u regionu.

Okvirni sporazum Izraela i Libana, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, predviđa postepeno okončanje sukoba između dve zemlje, uspostavljanje trajnih bezbednosnih aranžmana i otvaranje puta ka sveobuhvatnom mirovnom sporazumu.