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Suprug italijanske ministarke za porodicu Evgenije Roča, Luiđi Kavalari, vodi se kao nestao u jezeru Viko od ovog popodneva.

Muškarac se nalazio u čamcu zajedno sa suprugom kada je, nakon što je zaronio u vodu, nestao iz vidokruga prisutnih, što je odmah pokrenulo uzbunu.

Potraga je u toku bez prekida, pri čemu su ronioci vatrogasne službe angažovani na pretraživanju jezera, dok karabinjeri iz kompanije Rončiljone sprovode proveru kako bi rekonstruisali događaj. Na licu mesta nalazi se i osoblje hitne pomoći 118.

Vulkanska jezera u Laciju istorijski spadaju među najopasnije u Italiji zbog naglog pada temperature vode i jakih unutrašnjih struja.

Ove godine, u februaru, život je izgubio građevinski preduzetnik star 66 godina u jezeru Bolsenа, koji je izašao u kanuu. U aprilu je zamalo izbegnuta tragedija u jezeru Trevinjano, gde je jednu ženu spasio vojnik italijanske vojske.

U jezeru Viko poslednja žrtva bio je muškarac od 58 godina koji se utopio u junu prošle godine dok je plivao.