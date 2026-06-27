Slušaj vest

Suprug italijanske ministarke za porodicu Evgenije Roča, Luiđi Kavalari, vodi se kao nestao u jezeru Viko od ovog popodneva.

Muškarac se nalazio u čamcu zajedno sa suprugom kada je, nakon što je zaronio u vodu, nestao iz vidokruga prisutnih, što je odmah pokrenulo uzbunu.

Potraga je u toku bez prekida, pri čemu su ronioci vatrogasne službe angažovani na pretraživanju jezera, dok karabinjeri iz kompanije Rončiljone sprovode proveru kako bi rekonstruisali događaj. Na licu mesta nalazi se i osoblje hitne pomoći 118.

Vulkanska jezera u Laciju istorijski spadaju među najopasnije u Italiji zbog naglog pada temperature vode i jakih unutrašnjih struja.

Ove godine, u februaru, život je izgubio građevinski preduzetnik star 66 godina u jezeru Bolsenа, koji je izašao u kanuu. U aprilu je zamalo izbegnuta tragedija u jezeru Trevinjano, gde je jednu ženu spasio vojnik italijanske vojske.

U jezeru Viko poslednja žrtva bio je muškarac od 58 godina koji se utopio u junu prošle godine dok je plivao.

Kurir.rs/Rai

Ne propustitePlanetaTOPLOTNI TALAS ŠIROM EVROPE: U Nemačkoj pucaju autoputevi, tope se glečeri u Švajarskoj, a najduža reka u Italiji presušuje (VIDEO)
collage copy.jpg
PlanetaBILA JE "TRAMPOVA ŠAPTAČICA", A SADA SU NA KRV I NOŽ! Đorđa Meloni na meti predsednika SAD, šire se BIZARNI snimci - Kao da su RASKINULI (VIDEO)
Donald Tramp i Đorđa Meloni
PlanetaMELONI NEGIRA TVRDNJE ŠEFA NATO: Italija nije učestvovala u borbenim operacijama protiv Irana! „Da jesmo, Tramp se ne bi žalio“!
Đorđa Meloni Fridrih Merc (1).jpg
PlanetaMAKRON OBJAVIO DRAMATIČAN SNIMAK: Francuski komandosi upali na ruski tanker "flote iz senke" kod obala Italije! (VIDEO)
francuski komandosi