Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Planeta
JAK ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres od šest stepeni Rihtera zatresao ostrvo Honšu
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Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabeležen je u 22:21 časova, na priobalnom području japanskog ostrva Honšu.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.2222 i dužine 142.3613, odnosno 51 kilometar od grada Noda.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 32 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs/Agencije
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