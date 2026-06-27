Slušaj vest

Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabeležen je u 22:21 časova, na priobalnom području japanskog ostrva Honšu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.2222 i dužine 142.3613, odnosno 51 kilometar od grada Noda.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 32 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO I JAPAN! Potres jačine 7,2 stepena zatresao severoistok zemlje, ima povređenih (VIDEO)
japan.jpg
DruštvoZemljotres, sve se traslo, a oni uradili ovo: Balkanac se zatekao usred haosa u Japanu, zapanjilo ga kako se narod štiti!
profimedia-1093026725.jpg
PlanetaSPREMA SE MEGA ZEMLJOTRES U JAPANU, VOJSKA NA ULICAMA! Na stotine hiljada ljudi u opasnosti, moguća KATAKLIZMA velikih razmera! (FOTO/VIDEO)
Japan zemljotres cunami
PlanetaJAPAN POGODILA DVA JAKA ZEMLJOTRESA Treslo se tlo snagom 5,5 Rihtera
zemljotres.jpg
PlanetaZEMLJOTRES OD 6,4 RIHTERA U JAPANU! Pogodio zapadni deo zemlje, prošao bez žrtava, veće štete i cunamija
japan.jpg
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres od 5,8 stepeni Rihtera prodrmao ostrvo
japan-zemljotres.jpg
PlanetaUZBUNA NA CUNAMI ZBOG NOVOG JAKOG ZEMLJOTRESA U JAPANU! Kod severne pacifičke obale registrovan potres od 6,7 Rihtera, prvi snimci (FOTO, VIDEO)
japan zemljotres