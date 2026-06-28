Slušaj vest

Rusijaje u noći između 27. i 28. juna ponovo izvela talas napada balističkim raketama na Kijev, pri čemu je oštećeno više lokacija u gradu, a najmanje dve osobe su povređene, saopštili su zvaničnici.

Prve eksplozije u Kijevu prijavljene su neposredno pre 2 sata ujutru po lokalnom vremenu, prema navodima novinara lista "Kijev independent" koji se nalazio na licu mesta, a zatim su se nove detonacije čule oko 2:35 sati, tokom još jednog talasa raketnih udara.

1/5 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev Foto: screenshot X, Sergei SUPINSKY / AFP / Profimed, screenshot X, screenshot X, Eugene KOTENKO / AFP / Profimedi

Oglasio se Timur Tkačenko

Načelnik Kijevske gradske vojne administracije, Timur Tkačenko, izjavio je da su najmanje dve osobe povređene u gradskom okrugu Darnjicki tokom napada.

U tom delu grada izbili su i požari, uključujući i u blizini stambene zgrade, kao i na jednoj servisnoj stanici i u za sada neprecizirano navedenom "nestambenom objektu".

Vazduhoplovstvo Ukrajine upozorilo je na pretnju od više ruskih raketa koje su bile usmerene ka prestonici. U centralnim i istočnim delovima zemlje oglašena je vazdušna opasnost.

Lokalni zvaničnici saopštili su da su sistemi protivvazdušne odbrane bili aktivni iznad Kijeva. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju presretanje više raketa iznad glavnog grada, iako zvaničnici još nisu potvrdili ishod napada.

Za sada nema neposrednih informacija o razmerama pričinjene štete.

Napad na Sumi i Harkov

U drugim delovima zemlje, eksplozije su se čule i u gradovima Sumi i Harkov, javio je ukrajinski javni servis Suspilne.

Samo nekoliko dana ranije, 25. juna, ruske snage izvele su ograničeni raketni napad na Kijev, u kojem su povređene dve osobe.

U napadima je ukupno ranjeno šestoro ljudi.

Prethodni veliki ruski napad na Kijev dogodio se 15. juna, kada je u masovnom kombinovanom napadu poginulo pet osoba, a istorijski kompleks Kijevsko-pečerske lavre zahvatio je požar.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Kijev je odgovorio do tada nezabeleženim napadima na Moskvu, pogodivši rusku prestonicu i njenu glavnu rafineriju nafte talasima dronova 16. i 18. juna. Napad izveden 18. juna bio je najveći napad dronovima na Moskvu od početka rata punih razmera.

Kako je napredovanje ruskih trupa na frontu usporeno, Moskva se sve više oslanja na balističke rakete kako bi nanela što veću štetu u masovnim vazdušnim napadima na ukrajinske gradove.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Moskvu Foto: Pritnscreen

Sposobnost Ukrajine da zaštiti svoje gradove od ruskih balističkih raketa u velikoj meri zavisi od sve manjih zaliha presretačkih raketa za sistem Patriot- municije za američki protivvazdušni sistem koji je do sada ostao jedino oružje koje se pokazalo efikasnim protiv balističkih projektila.

Napad dronovima na Černigov

Severni grad Černigov bio je meta napada ruskih bespilotnih letelica, saopštilo je Gradsko veće Černigova.

Lokalne vlasti navele su da su ostaci oborenog drona pali na otvoreni prostor lokalne srednje škole. Prema naknadnim informacijama iz kancelarije gradonačelnika, oštećen je jedan objekat u okviru školskog kompleksa. Udarni talas i krhotine razbili su i prozore na obližnjoj petospratnoj stambenoj zgradi.

Prema preliminarnim podacima Gradskog veća, u napadu dronovima na Černigov povređene su dve osobe.

Napadi u Dnjepropetrovskoj oblasti

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (DSNS) saopštila je da su ruski napadi bili usmereni na benzinske pumpe u Dnjeprovskom i Samarivskom okrugu Dnjepropetrovske oblasti.

Napadi su izazvali požare i oštetili više vozila. Prema navodima DSNS-a, dve osobe su povređene u napadima na objekte za snabdevanje gorivom.

Pored napada u blizini regionalnog centra, ruske snage granatirale su i Nikopoljski okrug, gađajući grad Nikopolj, kao i naselja Červonohrihorivka, Marhanec i Pokrovsko.

Granatiranje je izazvalo požar u zgradi lokalne sportske škole. Ekipe hitnih službi u međuvremenu su ugasile sve požare izazvane napadima širom oblasti.

Zelenski: Rusi prošle nedelje upotrebili 1.400 dronova, 1.500 navođenih avionskih bombi i 19 projektila

Nedeljni jutarnji napadi usledili su nakon pregleda nedavnih ruskih bombardovanja koje je izneo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je u subotu izjavio da su ruske snage tokom prethodne sedmice upotrebile oko 1.400 jurišnih dronova, 1.500 navođenih avionskih bombi i 19 projektila različitih tipova u 15 ukrajinskih oblasti.