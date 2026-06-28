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novi udarac na rusku ekonomiju i vojnu mašinu

novi udarac na rusku ekonomiju i vojnu mašinu

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Ukrajinski dronovi su tokom noći 28. juna pogodili rusku naftnu infrastrukturu u više regiona, dok u Rusiji raste zabrinutost zbog stanja zaliha goriva i nafte.

1/4 Vidi galeriju Gore rafinerije širom Rusije Foto: screenshot X

Ukrajinska vojska je, prema pisanju ruskih Telegram kanala, tokom noći izvela napad dronovima na rafineriju nafte u gradu Slavjanskna Kubanju.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar i gust dim koji se dižu iz rezervoara za skladištenje goriva u rafineriji, smeštenoj u Krasnodarskom kraju.

Ovaj objekat smatra se jednim od ključnih snabdevača gorivom za Krim, čije su zalihe goriva poslednjih sedmica ozbiljno poremećene zbog ukrajinskih nastojanja da izoluju poluostrvo. Regionalni operativni štab kasnije je saopštio da je požar u rafineriji izazvan padom krhotina. Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta pričinjena.

U međuvremenu, dim je primećen i u području rafinerije nafte u Jaroslavu, koja se nalazi oko 250 kilometara severoistočno od Moskve. Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev saopštio je putem Telegrama da su ukrajinski dronovi gađali taj region.

Ukrajinska vojska se za sada nije oglasila povodom prijavljenih napada.

Istovremeno, Rusija se suočava sa sve izraženijim nestašicama goriva, koje dodatno pogoršavaju ukrajinski napadi dronovima na rafinerije.

Više od 20 ruskih regiona uvelo je ograničenja u prodaji goriva, dok brojni građani na društvenim mrežama objavljuju da na benzinskim pumpama čekaju satima kako bi natočili gorivo.

Najnoviji napad dolazi u trenutku kada Kijev intenzivira kampanju udara na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu, jedan od ključnih izvora prihoda Moskve kojim finansira ratne napore u Ukrajini, piše "Kijev independent".

Samo nekoliko dana ranije, 25. juna, ukrajinski dronovi pogodili su dve rafinerije nafte u ruskoj Republici Baškortostan.

Napad izveden 19. juna na Moskovsku rafineriju nafte što je dovelo do obustavljanja rada tog postrojenja, jednog od najvećih u Rusiji, koje pokriva oko 40 odsto tržišta goriva u Moskvi i proizvodi većinu benzina za taj region.