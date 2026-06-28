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Jedanaestogodišnji dečak izvučen je živ iz ruševina u Karabaledi, na severu Venecuele, tri dana nakon smrtonosnih zemljotresa koji su pogodili taj region, saopštila je privremena predsednica zemlje Delsi Rodrigez.

- Pre nekoliko minuta, 11-godišnji dečak spasen je u Karabaledi. U ovom trenutku, svaki spaseni život predstavlja izvor nade za Venecuelu - napisala je Rodrigez na mreži "Iks", uz objavljeni snimak spasavanja dečaka.

U petak uveče iz ruševina su spaseni i beba stara 18 dana i njena majka.

- Uglavnom sada izvlačimo beživotna tela, ali, hvala Bogu, ponekad ipak pronađemo preživele - rekao je jedan spasilac u gradu Plaja Grande.

Prema najnovijim podacima vlasti, najmanje 1.430 ljudi poginulo je u dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koji su u sredu pogodili sever zemlje, dok se više od 50.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Prema podacima Ujedinjenih nacija, zemljotresi su pogodili oko sedam miliona ljudi.

(Kurir.rs/Index.hr)

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