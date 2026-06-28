VELIKA RADOST U DANIMA TUGE I NEIZVESNOSTI! Dečak (11) izvučen iz ruševina 3 dana posle zemljotresa! Rodrigez: "Svaki spaseni život je izvor nade za Venecuelu"
Jedanaestogodišnji dečak izvučen je živ iz ruševina u Karabaledi, na severu Venecuele, tri dana nakon smrtonosnih zemljotresa koji su pogodili taj region, saopštila je privremena predsednica zemlje Delsi Rodrigez.
- Pre nekoliko minuta, 11-godišnji dečak spasen je u Karabaledi. U ovom trenutku, svaki spaseni život predstavlja izvor nade za Venecuelu - napisala je Rodrigez na mreži "Iks", uz objavljeni snimak spasavanja dečaka.
U petak uveče iz ruševina su spaseni i beba stara 18 dana i njena majka.
- Uglavnom sada izvlačimo beživotna tela, ali, hvala Bogu, ponekad ipak pronađemo preživele - rekao je jedan spasilac u gradu Plaja Grande.
Prema najnovijim podacima vlasti, najmanje 1.430 ljudi poginulo je u dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koji su u sredu pogodili sever zemlje, dok se više od 50.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, zemljotresi su pogodili oko sedam miliona ljudi.
(Kurir.rs/Index.hr)