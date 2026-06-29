JAČA VOJNI SAVEZ NA DALEKOM ISTOKU: Dogovor dve azijske sile!
To uključuje i oblasti napredne tehnologije kao što je veštačka inteligencija, saopštilo je Ministarstvo odbrane Južne Koreje.
U zajedničkom saopštenju za štampu navodi se da su se "dva ministra složila da nastave da unapređuju razmenu i saradnju" i između akrobatskih timova dve zemlje, odnosno grupe visoko obučenih pilota koji izvode spektakularne vratolomije i precizne formacije u vazduhu - južnokorejskih "Crnih orlova" i japanskog "Plavog impulsa", prenosi Jonhap.
U saopštenju, koje je medijima prosleđeno nakon razgovora u Seulu, dodaje se da su se ministri odbrane dve zemlje "takođe složili da dalje razvijaju vežbe potrage i spasavanja za različite pomorske nepredviđene situacije, i da se zalažu za veću saradnju u naprednim oblastima nauke i tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju".