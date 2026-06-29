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To uključuje i oblasti napredne tehnologije kao što je veštačka inteligencija, saopštilo je Ministarstvo odbrane Južne Koreje.

U zajedničkom saopštenju za štampu navodi se da su se "dva ministra složila da nastave da unapređuju razmenu i saradnju" i između akrobatskih timova dve zemlje, odnosno grupe visoko obučenih pilota koji izvode spektakularne vratolomije i precizne formacije u vazduhu - južnokorejskih "Crnih orlova" i japanskog "Plavog impulsa", prenosi Jonhap.