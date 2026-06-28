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Tokom 15 godina na vlasti, nikada je nije javno pomenuo po imenu. Legitimnost Kimove diktature u velikoj meri počiva na njegovoj "krvnoj lozi sa planine Pektu" - lozi povezanoj sa mitskim osnivačem korejskog naroda.

U zemlji koja se ponosi naslednom čistoćom, identitet Kimove majke nije samo tajna, već i potencijalna pretnja samom režimu, piše BBC. Ko Jong Hui nikada nije pomenuta u državnim medijima.

Ko Jong Hui Foto: Screenshot

Mitsko mesto rođenja

Prema narodnom verovanju, priča o Koreji počinje na planini Pektu, koja se nalazi na granici Kine i Severne Koreje i za koju se veruje da je rodno mesto Danguna, mitskog osnivača prvog korejskog kraljevstva.

Hiljadama godina kasnije, osnivač Severne Koreje Kim Il Sung navodno je koristio ovu planinu kao skrovište tokom borbi protiv Japanaca.

Njegov sin Kim Džong Ilnavodno je rođen upravo na tim svetim obroncima, uprkos izveštajima koji ukazuju da je najverovatnije rođen u Rusiji. Od tada se planina decenijama koristi za učvršćivanje legitimiteta dinastije Kim.

- Kim Džong Un postao je naslednik u svojim dvadesetim godinama, uprkos tome što nije imao nikakva dostignuća, isključivo zahvaljujući krvnoj lozi sa Pektua - napisao je u knjizi Tajni trezor Kim Džong Una prognani severnokorejski diplomata Rju Hjun Vu.

Međutim, stvarnost porekla Kimove majke izgleda sasvim drugačije. Stotinama kilometara daleko od planine Pektu nalazi se Osaka- istorijska prestonica Japana i grad u kojem je, kako se veruje, rođena Kimova majka Ko Jong Hui.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Prema podacima koje su prikupili biografi, Ko je rođena u Osaki 1952. godine, od roditelja poreklom sa ostrva Džedžu, uz južnu obalu današnje Južne Koreje. Kao stanovnici Japana, njena porodica pripadala je zajednici Zainiči Korejanaca - potomaka Korejaca koji su živeli u Japanu još iz perioda japanske kolonijalne uprave Korejskim poluostrvom od 1910. do 1945. godine.

Kada je imala oko deset godina, porodica se preselila u Severnu Koreju. Bila je među oko 93.000 Korejanaca koji su se između 1959. i 1984. godine doselili u Severnu Koreju, privučeni državnim programom koji je obećavao idealan život sa besplatnim zdravstvom, obrazovanjem i zaposlenjem.

Na doseljenike iz Japana u početku se gledalo sa zavišću jer su donosili novac, odeću i kućne aparate iz kapitalističkog suseda. Ipak, bili su obeleženi pogrdnim nazivom "džaepo", kojim su označavani ljudi za koje se smatralo da su pod uticajem stranih i opasnih ideologija.

Severnokorejsko društvo duboko je hijerarhijsko, a pojedini analitičari ga porede sa kastinskim sistemom. U toj strogoj društvenoj podeli, poznatoj kao songbun, "džaepo" pripadaju takozvanoj "kolebljivoj klasi", između privilegovane i neprijateljske klase.

Pod stalnim su nadzorom države i često im je uskraćen pristup prestižnim univerzitetima i poželjnim radnim mestima. To je u potpunoj suprotnosti sa narativom o svetoj lozi sa Pektua, koji porodica Kim godinama promoviše.

- Krvna loza sa Pektua smatra se svetom - kaže Kim Hjung Su iz Udruženja za severna istraživanja.

- Zbog toga je sama pomisao da je vođa sin pripadnice grupe "džaepo" nezamisliva.

Ko Jong Hui živela poput Pepeljuge

Ko Jong Hui je, međutim, uspela da izbegne sudbinu većine Zainiči Korejanaca kada je privukla pažnju Kim Džong Ila, koji je tada već bio pripreman za naslednika.

Obaveštajni podaci pokazuju da je Kim već bio u braku sa Kim Jong Suk, ćerkom visokog vojnog funkcionera, u braku koji je ugovorio njegov otac. Takođe je poznato da je imao još dve ljubavnice.

Uprkos tome, Ko - članica elitnog umetničkog ansambla Mansude - navodno je osvojila Kimovu pažnju svojom prirodnom lepotom i plesnim umećem, kaže japanski novinar Jođi Gomi, koji je 2025. godine objavio knjigu o njoj.

Prema navodima, Kim se strastveno zaljubio u nju i sa njom dobio troje dece. Međutim, deca rođena van braka u Severnoj Koreji nose veliku društvenu stigmu.

Zbog toga su, dok je Kimova zvanična supruga živela u Pjongjangu, Ko i njena deca bili smešteni oko 210 kilometara dalje, u primorskom gradu Vonsanu.

Iako se nikada nije udala za vrhovnog vođu, niti je njihova veza bila priznata od strane režima, Ko je, prema Gomiju, živela "život poput Pepeljuge".

Ipak, ostaje činjenica da Ko "nikada nije bila priznata kao snaja Kim Il Sunga", napisao je Rju, niti je Kim Il Sung ikada viđen u javnosti sa njenom decom.

1/4 Vidi galeriju Kim Džong Un sa ćerkom prisustvovao testu navigacije razarača Kang Kon Foto: Handout / AFP / Profimedia

- Da je Ko dobila njegovo odobrenje, fotografije Kim Il Sunga sa unucima bile bi široko rasprostranjene - kaže dr Čong Seong Čang iz Instituta Sejong.

Posle smrti Kim Il Sunga, Kim Džong Il postao je vrhovni vođa Severne Koreje, a Ko je postala de fakto prva dama zemlje. Pratila je partnera tokom vojnih obilazaka i stekla poverenje njegovih najbližih saradnika.

Kim je čak tražio njeno mišljenje pre donošenja važnih političkih odluka, napisao je njegov bivši kuvar Kendži Fudžimoto.

Zvanični dokumentarni film snimljen 2011. godine prikazivao je Ko kako prati Kima na putovanjima po zemlji, ali njeno ime i poreklo nikada nisu pomenuti.

Film nikada nije javno prikazan, već je 2012. godine prikazan samo visokim partijskim funkcionerima, navodi dr Čong. Kasnije je procurio među građane preko prokrijumčarenih USB uređaja.

- Kako se snimak širio, interesovanje ljudi za Ko Jong Hui naglo je poraslo, pa ga je režim brzo povukao - objašnjava on.

Njeno poreklo, dodaje, moglo bi ozbiljno da dovede u pitanje legitimitet vlasti. Ko Jong Hui preminula je 2004. godine od raka dojke u bolnici u Parizu. Njena smrt nikada nije objavljena u severnokorejskim državnim medijima.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un sa ćerkom Kim Džu Ae na vežbi lansiranja raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Vanbračno poreklo i nasledstvo

Ipak, ostaje pitanje kako je drugi sin Kimove ljubavnice, ujedno i njegov najmlađi sin, na kraju nasledio vlast. Kimova zvanična supruga rodila mu je dve ćerke, ali nijedna nije bila predviđena za naslednicu.

Pored Ko, Kim Džong Il imao je još dve partnerke - Sung He Rim i Kim Ok.

Kim Ok nije imala dece, dok se jedno vreme smatralo da bi Kimov najstariji sin Kim Džong Nam, koga je dobio sa Sung He Rim, mogao da postane naslednik.

Međutim, Kim Džong Nam, koji se više od deset godina školovao u inostranstvu i govorio tečno engleski i francuski, rano je izgubio očevu naklonost jer je kritikovao nasledni sistem vlasti u Severnoj Koreji i zalagao se za reforme, kaže Gomi, koji se godinama dopisivao s njim. Stekao je i reputaciju plejboja zbog čestih odlazaka u kazina i luksuznog načina života.

Godine 2017, nakon više godina provedenih u egzilu u Makau,ubijen je u Maleziji, gde je otrovan smrtonosnim nervnim agensom.

Postojao je i stariji brat Kim Džong Una, Kim Džong Čol, ali je, prema bivšem diplomati Rjuu, isključen iz nasledstva zbog teške zavisnosti od opijuma. Zbog toga se veruje da je Ko aktivno pripremala svog drugog sina Kim Džong Una za naslednika.

Na to ju je, prema knjizi novinarke Ane Fifild "Veliki naslednik: Tajni uspon i vladavina Kim Džong Una", podstakla njena sestra, koja joj je rekla da njen sin mora postati sledeći vođa ili će cela porodica biti u opasnosti.

1/13 Vidi galeriju Kim Džong Un ćerka Kim Džu Ae Foto: KCNA/KCNA, HOGP/KCNA via KNS

Šta bi se dogodilo kada bi istina postala javna?

Kim Džong Un ubrzo je postao očev miljenik, pre svega zbog svojih liderskih sposobnosti i takmičarskog duha, smatraju analitičari. Iako je i on kratko studirao u Švajcarskoj, navodno je bio mnogo izolovaniji od svog polubrata Kim Džong Nama.

Kada je Kim Džong Il preminuo 2011. godine, Kim Džong Un, tada 27-godišnjak, preuzeo je vlast. Od tada je veliku političku moć poverio svojoj sestri Kim Jo Džong, za koju se veruje da vodi uticajno odeljenje za propagandu, prema podacima južnokorejskog Ministarstva za ujedinjenje. Ipak, pitanje njegovog porekla i danas visi nad njim.

1/14 Vidi galeriju Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia

Analitičari smatraju da upravo zbog toga njegov rođendan nikada nije proglašen državnim praznikom, za razliku od rođendana njegovog dede i oca, jer bi to otvorilo neprijatna pitanja o njegovoj majci i razlozima zbog kojih je odrastao van Pjongjanga.

Tajnovitost oko njegovog porekla možda objašnjava i zašto je veoma rano predstavio javnosti svoju suprugu Ri Sol Džu.

Za razliku od njegove majke, veruje se da Ri potiče iz ugledne porodice više srednje klase iz Pjongjanga. Kao bivša pevačica elitnog umetničkog ansambla, školovala se za klasično pevanje u Kini, što ukazuje na visok društveni status prema sistemu songbun.

- Osećaj nelegitimnosti i ogorčenosti koji je Kim Džong Un nosio zbog porekla svoje majke paradoksalno ga je podstakao da veoma rano javnosti predstavi svoju suprugu Ri Sol Džu i ćerku Džu Ae - kaže Gomi.

Prema njegovim rečima, ti javni nastupi mogli bi biti posledica osećaja da postoji određeni "nedostatak" vezan za poreklo njegove majke.

Šta bi se dogodilo kada bi njeno poreklo jednog dana postalo opštepoznato?

- Ako bi se saznalo da je njegova majka bila etnička Korejka iz Japana, to ne bi samo uzdrmalo njegov legitimitet, već bi potkopalo i same temelje naslednog sistema vlasti - rekao je Rju.