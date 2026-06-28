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Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je gađala više ciljeva širom Irana kao direktan odgovor na, kako je navela, "nastavljenu agresiju" protiv komercijalne plovidbe.

Kao odgovor, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC)saopštio je da je ispalio rakete i dronove na američku infrastrukturu u Kuvajtu i Bahreinu, navodi se u saopštenju koje su preneli državni mediji.

Posle razmene vatre, Vašington i Teheran međusobno su se optužili za kršenje sporazuma o primirju.

CENTCOM je saopštio da je "Iran imao priliku da poštuje sporazum o primirju, ali je to odbio kada su njegove snage lansirale dron-kamikazu koji je pogodio tanker MT Kiku, koji plovi pod panamskom zastavom".

Kao odgovor, američki borbeni avioni izveli su napade na deset iranskih vojnih ciljeva na više lokacija u i oko Ormuskog moreuza. Među pogođenim ciljevima bili su vojna oprema, komunikacioni sistemi, položaji protivvazdušne odbrane i baze bespilotnih letelica.

U saopštenju IRGC-a navodi se da su SAD napale pet obalskih položaja u Iranu pod izgovorom da je mornarica Revolucionarne garde presrela brod koji je, prema njihovim tvrdnjama, prekršio pravila plovidbe.

Kao odmazdu, IRGC tvrdi da je ispalila balističke rakete i dronove na "osam ključnih infrastrukturnih objekata", uključujući bazu Ali al Salem u Kuvajtu i bazu Pete američke flote u luci Salman u Bahreinu, za koje tvrdi da su uništeni.

Međutim, američki zvaničnik rekao je agenciji Rojters da nema prijavljenih američkih žrtava niti značajnije štete na američkim vojnim objektima na Bliskom istoku.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

IRGC je saopštio da Iran, u skladu sa memorandumom o razumevanju potpisanim ranije ovog meseca, ima ovlašćenja za kontrolu prolaska i plovidbe kroz Ormuski moreuz, te da će se prema brodovima koji prekrše pravila ubuduće postupati znatno odlučnije nego ranije.

- Na svaku moguću agresiju neprijatelja, pod bilo kojim izgovorom, čak i ako je usmerena na manje ciljeve, kao što je bio slučaj sinoć i večeras, odgovorićemo razorno - navodi se u saopštenju.

IRGC je takođe optužila SAD da su prekršile primirje dogovoreno memorandumom o razumevanju između dve zemlje, upozorivši da bi to moglo da dovede do potpunog prekida procesa.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je, kako je navelo, "brutalne napade" kao kršenje primirja i ocenilo da oni pokazuju da SAD "ne pridaju nikakav značaj svojim obavezama i da je kršenje obećanja deo njihove prirode".

1/3 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

Nedugo nakon što su objavljene informacije o novim američkim napadima, američki predsednik Donald Tramp napisao je na društvenoj mreži Truth Social da je "vrlo moguće da Teheran nikada neće naučiti lekciju".

- Može doći trenutak kada više nećemo moći da budemo razumni i bićemo primorani da vojnim putem završimo posao koji smo veoma uspešno započeli - napisao je Tramp u subotu uveče.

- Ako do toga dođe, Islamska Republika Iran više neće postojati.

U satima nakon američkih udara, i Kuvajt i Bahrein saopštili su da su aktivirali svoje sisteme protivvazdušne odbrane.

- Kuvajtska protivvazdušna odbrana trenutno odbija neprijateljske raketne napade i napade dronovima - saopštile su kuvajtske oružane snage putem mreže "Iks", pozivajući građane da se pridržavaju bezbednosnih uputstava.

1/5 Vidi galeriju Fotografije sa pregovora SAD-Iran u Švajcarskoj Foto: URS FLUEELER/KEYSTONE

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je građane da "ostanu mirni i upute se na najbliže bezbedno mesto". CENTCOM je saopštio da komercijalni brodovi i dalje nesmetano plove kroz Ormuski moreuz.

Najnoviji napadi usledili su manje od jednog dana nakon što su SAD izvele odmazdu protiv Irana zbog napada dronom na teretni brod MV Ever Lovely, koji plovi pod zastavom Singapura, 25. juna.

CENTCOM je američke udare opisao kao "snažan odgovor", navodeći da je "neisprovocirana agresija iranskih snaga na komercijalnu plovidbu jasno predstavljala kršenje primirja".

Teheran je, s druge strane, saopštio da je teretni brod napadnut zato što je koristio neodobrenu rutu kroz Persijski zaliv, te da američki uzvratni napadi predstavljaju kršenje primirja.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U saopštenju objavljenom u subotu ujutru, iransko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je izvelo nove napade na ciljeve povezane sa američkim snagama kao odgovor na američke akcije, optuživši "američki režim koji krši sporazume" za eskalaciju situacije.

SAD i Iran su 17. juna postigli dogovor o okončanju neprijateljstava kroz memorandum od 14 tačaka, kojim se Iran obavezao da će uložiti "maksimalne napore kako bi obezbedio bezbedan prolaz komercijalnih brodova bez naplate bilo kakvih taksi tokom narednih 60 dana".

Ormuski moreuzpredstavlja jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte i gasa. Teheran ga je praktično zatvorio nakon što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Zatvaranje ovog ključnog plovnog puta izazvalo je nagli rast svetskih cena nafte i poremetilo isporuke drugih važnih sirovina, uključujući đubrivo.

Poslednjih dana Tramp i drugi američki zvaničnici tvrdili su da pregovori sa Iranom napreduju i da je Teheran odustao od namere da naplaćuje prolazak brodova kroz Ormuski moreuz.

Tramp je u sredu na Truth Socialu napisao da je Iran obavestio SAD da "neće biti putarina, troškova osiguranja niti bilo kakvih drugih naknada".

- Ako se ispostavi da je ta informacija netačna, pregovori će odmah biti prekinuti - poručio je.

SAD su osudile navode da Iran naplaćuje prolaz tankerima kroz moreuz, dok mnogi stručnjaci smatraju da bi takav sistem bio u suprotnosti sa međunarodnim pomorskim pravom.

U utorak su iranski i omanski zvaničnici razgovarali u Muskatu, glavnom gradu Omana, o "budućem upravljanju plovidbom", pri čemu je omanski ministar spoljnih poslova Badr al Busaidi izjavio da su obe zemlje posvećene "bezbednom prolazu bez naplate".